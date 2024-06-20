Этот трюк изменит вашу жизнь: что добавить к яичнице, чтобы превратить ее в произведение искусства

Омлет – едва ли не самый популярный завтрак в мире. Он прекрасно утоляет голод и заряжает энергией на продуктивный день.

Журналистка YahooNews Линдси Фанстон рассказала лайфхак своего папы. По ее словам, с ним яичница получится в разы вкуснее.

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Что добавить в омлет, чтобы он заиграл по-новому

Вероятно, это дополнение вас изрядно удивит, ведь может показаться, что оно совсем не подходит к яйцам.

Папа был в гостях на прошлых выходных и показал последнее изобретение для приготовления омлета. Он попросил немного кленового сиропа. "Сироп? Почему? К яйцам?", – спросила я. Тогда он щедро полил свою яичницу. Я смотрела, честно говоря, с легким ужасом,

– рассказала Линдси.

Мужчина объяснил, что с кленовым сиропом яйца станут лучшими, которые вы когда-либо ели. Ведь его сладость удивительно прекрасно сочетается с мягким белком.



Попробуйте приготовить яйца с кленовым сиропом / Фото Unsplash

"В тот момент я была слишком ошеломлена и не имела настроения самостоятельно испытать странную комбинацию. Однако продолжала думать об этом несколько дней. После этого я решила, что пришло время попробовать", – добавила журналистка.

По словам девушки, после первого кусочка она поняла восторг отца.

"Надежная сладость и карамельные нотки кленового сиропа вместе с насыщенным вкусом желтка прекрасно сочетаются. Я добавила еще немного черного перца после нескольких укусов, чтобы добавить немного больше глубины, но в целом я даю этому методу 10 из 10", – подытожила Линдси.