Цей трюк змінить ваше життя: що додати до яєшні, щоб перетворити її на витвір мистецтва

Журналістка YahooNews Ліндсі Фанстон розповіла лайфхак свого тата. За її словами, з ним яєшня вийде в рази смачнішою.

Варто спробувати Справжній хіт цього літа: приготуйте кабачки з фаршем у клярі

Що додати в омлет, щоб він заграв по-новому

Ймовірно, цей додаток вас неабияк здивує, адже може здатися, що він зовсім не пасує до яєць.

Тато був у гостях на минулих вихідних і показав останній винахід для приготування омлету. Він попросив трохи кленового сиропу. "Сироп? Чому? До яєць?", – запитала я. Тоді він щедро полив свою яєчню. Я дивилася, чесно кажучи, з легким жахом,

– розповіла Ліндсі.

Чоловік пояснив, що з кленовим сиропом яйця стануть найкращими, які ви коли-небудь їли. Адже його солодкість напрочуд чудово поєднується з м’яким білком.



Спробуйте приготувати яйця з кленовим сиропом / Фото Unsplash

"У той момент я була надто приголомшена і не мала настрою самостійно випробувати дивну комбінацію. Проте продовжувала думати про це кілька днів. Після цього я вирішила, що настав час спробувати", – додала журналістка.

За словами дівчини, після першого шматочка вона зрозуміла захват батька.

"Надійна солодкість і карамельні нотки кленового сиропу разом з насиченим смаком жовтка чудово поєднуються. Я додала ще трохи чорного перцю після кількох укусів, щоб додати трохи більше глибини, але загалом я даю цьому методу 10 з 10", – підсумувала Ліндсі.