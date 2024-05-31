Это блюдо готовится элементарно. Оно точно понравится вашим родным.
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Кабачки в кляре с фаршем
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Кабачки помойте и нарежьте кружочками толщиной 1,5 – 2 сантиметра. С помощью рюмки выдавите из каждого кружочка середину.
- Сделайте фарш. Для этого перемелите мясо на мясорубке, а также измельчите луковицу и серединки кабачков. Мякоть белого хлеба замочите в молоке и хорошо отожмите. Соедините мясо, перемолотые лук и кабачки, размоченный белый хлеб, соль, перец и специи по вкусу.
- Кольца кабачков начините фаршем.
- Для кляра 1 яйцо соедините с 1 – 2 столовыми ложками молока и хорошенько взбейте. Соль и перец добавьте по вкусу.
- Фаршированные кабачки обваляйте в муке, а затем обмакните в кляр, после чего выложите на разогретую сковороду с маслом.
- Жарьте с двух сторон на среднем огне до румяной корочки. Чтобы мясо успело прожарится, накройте сковороду крышкой.