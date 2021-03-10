Как выбрать безопасную и качественную курятину: чек-лист для покупателя
В Украине насчитывается около ста птицефабрик, а в селах кур выращивает практически каждое частное хозяйство. И как выбрать безопасный и качественный продукт – без антибиотиков, без гормонов роста, без консервантов? Рассказываем, на что следует обратить особое внимание, покупая курятину.
Источник:24 канал
Рассказываем о 7 важных нюансах, которые помогут вам сделать правильный и, главное, безопасный выбор.
К теме Почему курятина – незаменимый продукт для тех, кто выбирает здоровое питание
-
Целая тушка, четверть, филе – что лучше?
Выбирая мясо, вы уже должны знать, что из него приготовите. Из целой тушки можно приготовить несколько полноценных блюд – и на первое, и на второе. Стоит также обдумать, целесообразно ли переплачивать за кости, хрящи и кожу, нужен ли лишний жир, ведь, например, из филе наваристый бульон не сварить, но такое мясо годится для приготовления сочного шницеля.
По статистике, у каждого третьего украинца повышенное артериальное давление, а у каждого второго – избыточный вес, поэтому потребление насыщенных жиров следует ограничить хотя бы в целях профилактики ожирения, атеросклероза и артериальной гипертензии. Из всех видов мяса, мясо птицы характеризуется низким содержанием жира, в том числе насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина в крови.
Питательная ценность куриного филе ТМ "Наша Ряба" / Инфографика 24 канала
-
Должна ли курица быть упакованной?
Однозначно да – в герметичный РЕТ-лоток или вакуумную упаковку. Таким образом мясо будет защищено от окружающей среды, в т.ч. от попадания грязи и бактерий, а также обветривания, что позволит сохранить свежесть, вкус и товарный вид курятины.
-
Добавление антибиотиков и гормонов роста в корм птицы может стать причиной наличия этих веществ в мясе.
Постоянное потребление мяса птицы, что содержит антибиотики и гормоны роста, может вызвать явление антибиотикорезистентности организма, которое представляет собой устойчивость бактерий к антибактериальным препаратам, и возможные гормональные нарушения. Однако как убедиться, что в курятине нет антибиотиков и гормонов? Ни запах, ни вкус, ни внешний вид мяса этого вам не скажут.
А что касается гормонов, на больших птицефабриках выращивают бройлеров – специально выведенную породу кур, что быстро набирают вес и имеют хорошо развитую мускулатуру. Это, собственно, та птица, которая попадает на полки магазинов и супермаркетов. Солидные размеры птицы за определенный период выращивания обеспечиваются генетическими особенностями и специально подобранным, сбалансированным питанием, основу которого составляют зерновые культуры, например, пшеница, кукуруза, соя, подсолнечник и др. Как видим, ни о каких гормонах роста речь не идет.
Курятина ТМ "Наша Ряба" без антибиотиков
-
Обратите внимание на органолептику мяса – она много расскажет о качестве продукта.
- Поверхность мяса должна быть без грязи, мусора и слизи, гладкая, увлажненная, а не обветренная. В мясе не должно быть значительных кровоизлияний или сгустков крови.
- У свежего мяса птицы цвет должен быть характерным – розовый или бледно-розовый, а кожа должна иметь бледно-желтый цвет с розоватым оттенком. Заметьте, если вы покупаете филе (грудные мышцы, отделенные от грудной кости), оно может быть без кожи или с кожей.
- Консистенция свежего мяса – упругая, плотная. После нажатия на нем не остается вмятины или она быстро выравнивается.
- Естественная влага может выделяться из курицы, но в незначительном количестве.
- Понюхайте мясо – никаких посторонних или нехарактерных запахов быть не должно.
- При температуре от 0 до +4°С охлажденное фасованное мясо может храниться до 7 дней.
Согласно результатам независимой экспертизы, проведенной Центром экспертиз "ТЕСТ", из шести проанализированных образцов куриного филе разных производителей у экспертов не возникло никаких замечаний к органолептическим свойствам мяса птицы торговой марки "Наша Ряба", что является свидетельством высокого качества этой продукции.
-
Если продукт безопасный и качественный – должны быть документы, которые этот факт подтверждают.
Вам визуально понравилась упаковка? Вы слышали от знакомых только хорошие отзывы о выбранной курятине? Это хорошо. Но современный бизнес стремится быть максимально открытым. Поэтому если компания производит качественную продукцию, то обязательно об этом рассказывает сама.
Поищите информацию о производителе в интернете. На какой птицефабрике выращивают и содержат птицу, которая впоследствии попадет на ваш стол? Как организован процесс производства? Если компания ничего не скрывает – найдете и фото, и видео, и журналистские материалы, и опубликованные результаты независимых экспертиз и аудитов. А еще – фамилии специалистов, которые управляют производственным процессом.
Выбирайте безопасную и качественную продукцию / Фото facebook / Nasha.Ryaba
Не пожалейте немного времени, чтобы выяснить, стоит ли доверять производителю, ведь речь идет о здоровье – вашем и ваших близких.
Также производители на каждую партию продукции выдают сертификаты качества, которые по вашей просьбе должен предоставить продавец в магазине.
- Узнайте, покупают ли продукцию этого производителя страны ЕС и другие страны, где к экспортерам выдвигают очень высокие требования. Например, агрохолдинг "МХП" экспортирует свою продукцию в около 80 стран мира.
-
Обратите внимание на информативность этикетки
На этикетке должна быть обязательно указана следующая информация о продукте: название продукта, его вес (некоторые производители взвешивают курятину вместе с тарой, хотя "масса нетто" означает чистую массу продукта, без учета веса лотка, пленки и т.п.), при наличии аллергенов – о них, условия хранения, срок годности, адрес производителя и тому подобное. Конечно, все это должно быть написано четким шрифтом.
Без нарушения герметичности упаковки свежую охлажденную курятину можно хранить в холодильнике от 0 до +4°С до истечения срока годности, который указан на упаковке. Но если вы уже нарушили герметичность упаковки, желательно в тот же день приступить к приготовлению блюда. Определитесь заранее, что это будет за блюдо, на сколько порций и так далее. Если приобрели целую куриную тушку, из нее можно приготовить четыре полноценных блюда. Обратите внимание: хранить готовые блюда также следует в холодильнике.
Курятина универсальна для приготовления вкусных блюд / Фото shutterstock
Поделиться новостью