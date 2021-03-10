В Украине насчитывается около ста птицефабрик, а в селах кур выращивает практически каждое частное хозяйство. И как выбрать безопасный и качественный продукт – без антибиотиков, без гормонов роста, без консервантов? Рассказываем, на что следует обратить особое внимание, покупая курятину.

Рассказываем о 7 важных нюансах, которые помогут вам сделать правильный и, главное, безопасный выбор.

К теме Почему курятина – незаменимый продукт для тех, кто выбирает здоровое питание

Целая тушка, четверть, филе – что лучше?

Выбирая мясо, вы уже должны знать, что из него приготовите. Из целой тушки можно приготовить несколько полноценных блюд – и на первое, и на второе. Стоит также обдумать, целесообразно ли переплачивать за кости, хрящи и кожу, нужен ли лишний жир, ведь, например, из филе наваристый бульон не сварить, но такое мясо годится для приготовления сочного шницеля.

По статистике, у каждого третьего украинца повышенное артериальное давление, а у каждого второго – избыточный вес, поэтому потребление насыщенных жиров следует ограничить хотя бы в целях профилактики ожирения, атеросклероза и артериальной гипертензии. Из всех видов мяса, мясо птицы характеризуется низким содержанием жира, в том числе насыщенных жиров, которые повышают уровень "плохого" холестерина в крови.

Если мы говорим о курятине, наиболее диетической ее частью считается филе.

Питательная ценность куриного филе ТМ "Наша Ряба" / Инфографика 24 канала

Должна ли курица быть упакованной?

Однозначно да – в герметичный РЕТ-лоток или вакуумную упаковку. Таким образом мясо будет защищено от окружающей среды, в т.ч. от попадания грязи и бактерий, а также обветривания, что позволит сохранить свежесть, вкус и товарный вид курятины.

Добавление антибиотиков и гормонов роста в корм птицы может стать причиной наличия этих веществ в мясе.

Постоянное потребление мяса птицы, что содержит антибиотики и гормоны роста, может вызвать явление антибиотикорезистентности организма, которое представляет собой устойчивость бактерий к антибактериальным препаратам, и возможные гормональные нарушения. Однако как убедиться, что в курятине нет антибиотиков и гормонов? Ни запах, ни вкус, ни внешний вид мяса этого вам не скажут.

Рекомендуется доверять результатам проведенных аудитов. Вот, например, проверку на предмет неприменения антимикробных средств заказала Ассоциация "Союз птицеводов Украины". И первыми ее успешно прошли три птицефабрики агрохолдинга "МХП" (производителя курятины ТМ "Наша Ряба"), получив право наносить на упаковку маркировку "Без антибиотиков класса А". Это означает, что птицу выращивали без применения антибактериальных средств.

А что касается гормонов, на больших птицефабриках выращивают бройлеров – специально выведенную породу кур, что быстро набирают вес и имеют хорошо развитую мускулатуру. Это, собственно, та птица, которая попадает на полки магазинов и супермаркетов. Солидные размеры птицы за определенный период выращивания обеспечиваются генетическими особенностями и специально подобранным, сбалансированным питанием, основу которого составляют зерновые культуры, например, пшеница, кукуруза, соя, подсолнечник и др. Как видим, ни о каких гормонах роста речь не идет.

Курятина ТМ "Наша Ряба" без антибиотиков

Обратите внимание на органолептику мяса – она ​​много расскажет о качестве продукта.

Поверхность мяса должна быть без грязи, мусора и слизи, гладкая, увлажненная, а не обветренная. В мясе не должно быть значительных кровоизлияний или сгустков крови.

У свежего мяса птицы цвет должен быть характерным – розовый или бледно-розовый , а кожа должна иметь бледно-желтый цвет с розоватым оттенком. Заметьте, если вы покупаете филе (грудные мышцы, отделенные от грудной кости), оно может быть без кожи или с кожей.

, а кожа должна иметь бледно-желтый цвет с розоватым оттенком. Заметьте, если вы покупаете филе (грудные мышцы, отделенные от грудной кости), оно может быть без кожи или с кожей. Консистенция свежего мяса – упругая, плотная. После нажатия на нем не остается вмятины или она быстро выравнивается.

После нажатия на нем не остается вмятины или она быстро выравнивается. Естественная влага может выделяться из курицы, но в незначительном количестве.

Понюхайте мясо – никаких посторонних или нехарактерных запахов быть не должно.

При температуре от 0 до +4°С охлажденное фасованное мясо может храниться до 7 дней.

Согласно результатам независимой экспертизы, проведенной Центром экспертиз "ТЕСТ", из шести проанализированных образцов куриного филе разных производителей у экспертов не возникло никаких замечаний к органолептическим свойствам мяса птицы торговой марки "Наша Ряба", что является свидетельством высокого качества этой продукции.

Если продукт безопасный и качественный – должны быть документы, которые этот факт подтверждают.

Вам визуально понравилась упаковка? Вы слышали от знакомых только хорошие отзывы о выбранной курятине? Это хорошо. Но современный бизнес стремится быть максимально открытым. Поэтому если компания производит качественную продукцию, то обязательно об этом рассказывает сама.

Поищите информацию о производителе в интернете. На какой птицефабрике выращивают и содержат птицу, которая впоследствии попадет на ваш стол? Как организован процесс производства? Если компания ничего не скрывает – найдете и фото, и видео, и журналистские материалы, и опубликованные результаты независимых экспертиз и аудитов. А еще – фамилии специалистов, которые управляют производственным процессом.

Выбирайте безопасную и качественную продукцию / Фото facebook / Nasha.Ryaba

Не пожалейте немного времени, чтобы выяснить, стоит ли доверять производителю, ведь речь идет о здоровье – вашем и ваших близких.

Также производители на каждую партию продукции выдают сертификаты качества, которые по вашей просьбе должен предоставить продавец в магазине.

Узнайте, покупают ли продукцию этого производителя страны ЕС и другие страны, где к экспортерам выдвигают очень высокие требования. Например, агрохолдинг "МХП" экспортирует свою продукцию в около 80 стран мира. Обратите внимание на информативность этикетки

На этикетке должна быть обязательно указана следующая информация о продукте: название продукта, его вес (некоторые производители взвешивают курятину вместе с тарой, хотя "масса нетто" означает чистую массу продукта, без учета веса лотка, пленки и т.п.), при наличии аллергенов – о них, условия хранения, срок годности, адрес производителя и тому подобное. Конечно, все это должно быть написано четким шрифтом.

Без нарушения герметичности упаковки свежую охлажденную курятину можно хранить в холодильнике от 0 до +4°С до истечения срока годности, который указан на упаковке. Но если вы уже нарушили герметичность упаковки, желательно в тот же день приступить к приготовлению блюда. Определитесь заранее, что это будет за блюдо, на сколько порций и так далее. Если приобрели целую куриную тушку, из нее можно приготовить четыре полноценных блюда. Обратите внимание: хранить готовые блюда также следует в холодильнике.

Курятина универсальна для приготовления вкусных блюд / Фото shutterstock

Ну вот, теперь у вас есть вся необходимая информация. С нашей памяткой вы приобретете лучший продукт на отечественном рынке. Удачных вам покупок и приятного аппетита!