Как выбрать идеальное мясо для шашлыка: секреты от су-шефа Адской кухни Никиты Ефанова

Сезон пикников с приготовлением шашлыка на мангале уже начался, но умеете ли вы выбирать правильное, а главное свежее мясо для блюда? Су-шеф и кулинар реалити-шоу "Адская кухня", что уже осенью стартует на Новом Канале, Никита Ефанов подготовил для вас несколько секретов!

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Кулинар и су-шеф в реалити-шоу "Адская кухня", который уже этой осенью будет удивлять зрителей ожесточенной борьбой за право называться лучшим шеф-поваром Украины, Никита Ефанов поделился с читателями советами и секретами выбора лучшего мяса для шашлыка.

Трудно найти человека, который бы не любил шашлыки. Хорошее мясо не нуждается в изысканном маринаде. А вот плохой кусок ни один маринад не спасет, – прокомментировал Никита Ефанов.

Как выбрать свежее и лучшее мясо для шашлыка узнаем прямо сейчас.

Секреты выбора идеального мяса

– Поиск идеального куска

Никита Ефанов рекомендует обратить внимание и определиться для какого блюда вы выбираете мясо.

Если выбирать свинину – задняя верхняя часть спины лучше всего подойдет для запекания, окорок – на фарш, а лопатка – для тушения.

Шейка – самая сочная часть свинины, и ее стоит брать для шашлыка.

Если выбирать говядину, тогда вырезка подходит для жарки, тартара и карпаччо, а грудинка – для тушения и варки, окорок – на фарш.

– Где покупать мясо

Никита Ефимов отметил, что ему сложно ответить, где именно нужно покупать мясо: на рынке или в магазине, повар предлагает всегда полагаться на свой опыт.

Здесь надо полагаться на опыт. Фанаты закупок на рынке считают, что только там им продают 100% органику, а в магазине – только "химия". Это не совсем так. Обычно на полку магазина попадает обычное мясо после прохождения множества контролей и анализов. Но и там могут подсунуть кусок не первой свежести, – прокомментировал су-шеф "Адской кухни".

– Цвет и запах мяса

Эксперт советует всегда проверять мясо на свежесть с помощью собственного обоняния, оно не должно иметь ни одного постороннего запаха, кроме естественного аромата свежего мяса.

Относительно цвета мяса жир должен быть белым, свинина – розового цвета, а говядина – насыщенного красного.

Бурого оттенка мясо и серый жир указывают на старое животное и несвежесть.

Рекомендую потрогать кусок: он не должен прилипать к рукам. Также можно положить мясо на ровную поверхность и нажать пальцем – свежий срез быстро примет первоначальную форму, а на залежавшемся куске вмятина останется, – добавил Никита Ефанов.

Шеф-повар не советует покупать уже замаринованное мясо на шашлык в магазине, ведь обычно там маринуют куски, которые уже доживают век.

Выбирайте мясо согласно ценным советам эксперта и су-шефа реалити-шоу "Адская кухня" и наслаждайтесь качественными блюдами без возможной угрозы для здоровья.