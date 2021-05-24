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Кулінар та су-шеф у реаліті-шоу "Пекельна кухня", який вже цієї осені буде дивувати глядачів запеклими змаганнями за право називатися найкращим шеф-кухарем України, Микита Єфанов поділився з читачами порадами та секретами вибору найкращого м'яса для шашлику.

Важко знайти людину, яка б не любила шашлики. Хороше м'ясо не потребує вишуканого маринаду. А от поганий шматок жодний маринад не врятує, – прокоментував Микита Єфанов.

Як обрати свіже та найкраще м'ясо для шашлику дізнаємося прямо зараз.

Секрети вибору ідеального м'яса

– Пошук ідеального шматка

Микита Єфанов рекомендує звернути увагу та визначитися для якої страви ви обираєте м’ясо.

Якщо обирати свинину – задня верхня частина спини найкраще підійде для запікання, окіст – на фарш, а лопатка – для тушкування.

Шийка – найсоковитіша частина свинини, і її варто брати для шашлику.

Якщо обирати яловичину, тоді вирізка підходить для смаження, тартару і карпаччо, а грудинка – для тушкування і варіння, окіст – на фарш.

– Де купувати м'ясо

Микита Єфимов відзначив, що йому складно відповісти, де саме потрібно кувати м'ясо: на ринку чи в магазині, кухар пропонує завжди покладатися на свій досвід.

Тут треба покладатися на досвід. Фанати закупівель на ринку вважають, що лише там їм продають 100% органіку, а в магазині – сама "хімія". Це не зовсім так. Зазвичай на полицю магазину потрапляє звичайне м’ясо після проходження безлічі контролів та аналізів. Але й там можуть підсунути шматок не першої свіжості, – прокоментував су-шеф "Пекельної кухні".

– Колір та запах м'яса

Експерт радить завжди перевіряти м'ясо на свіжість за допомогою власного нюху, воно не повинно мати жодного стороннього запаху, крім природного аромату свіжого м'яса.

Щодо кольору м'яса, жир має бути білим, свинина – рожевого кольору, а яловичина – насиченого червоного.

Бурого відтінку м'ясо і сірий жир вказують на стару тварину і несвіжість.

Рекомендую помацати шматок: він не повинен прилипати до рук. Також можна покласти м'ясо на рівну поверхню і натиснути пальцем – свіжий зріз швидко прийме первісну форму, а на залежаному шматку вм'ятина залишиться, – додав Микита Єфанов.

Шеф-кухар не радить купувати вже замариноване м’ясо на шашлик у магазині, адже зазвичай там маринують шматки, які вже доживають вік.

Обирайте м'ясо згідно з цінними порадами експерта та су-шефа реаліті-шоу "Пекельна кухня" й насолоджуйтеся якісними стравами без можливої загрози для здоров'я.