В супермаркетах или магазинах можно растеряться от немалого ассортимента йогуртов. Однако как приобрести действительно качественный продукт и не попасть на недобросовестного производителя? Рассказываем дальше в материале.

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Белый йогурт, или как его называют – греческий, можно приготовить собственноручно из домашнего коровьего молока и закваски, или приобрести уже готовый.

Чтобы не ошибиться в выборе йогурта, сразу обращайте внимание на этикетку. В идеальном варианте в состав йогурта будут входить только молоко и йогуртовые бактерии. Если на упаковке указано, что продукт содержит живые бактерии – это лучше.

Часто на полках магазинов встречаются йогурты, обогащенные кальцием или другими витаминными добавками. Такие напитки полезнее обычного йогурта, но здесь есть нюансы.



Йогурт / Фото Healthy Food guide

Для изготовления йогурта используется пастеризованное молоко, но если продукт прошел обработку после заквашивания – живых полезных микроорганизмов в нем уже нет.

Натуральный йогурт не может храниться более трех недель. Чем меньше срок хранения йогурта – тем он более полезен.

Консистенция настоящего йогурта слизистая, без молочных сгустков, а вкус немного кисловатый, молочный.

В натуральном йогурте должно быть не менее 107 на 1 грамм продукта полезных молочнокислых и бифидобактерий.

Итак, выбирайте только качественный и натуральный продукт, пользуйтесь нашими подсказками и будьте здоровы.