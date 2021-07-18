Пять советов, как выбрать сладкий арбуз
18 июля 2021 , 19:37Читати новину українською
Источник:24 канал
На полках магазинов уже появляются ароматные арбузы, но стоит их покупать? Как правильно выбрать, чтобы они были сладкими? Подробности – читайте в материале.
В летнюю жару полакомиться сезонными фруктами – прекрасная альтернатива сладостям. Сезон спелых арбузов – август – сентябрь.
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В арбузе содержатся множество полезных веществ: 92% состоит из воды, витамины – В1, В2, С, РР, бета-каротин и железо, которые необходимы организму. На 100 граммов – 31 килокалории.
Арбуз/ Фото Pexels
Покупая арбуз, обращайте внимание на:
- размер. Арбузы среднего размера – 5 – 7 килограммов. Не следует выбирать очень большие – могут иметь избыток удобрений;
- хвостик. Обращайте внимание на хвостик, он должен быть сухим;
- цвет. Темные, светлые полосы должны быть контрактными. Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ. Также на арбузе есть пятно – сторона, которая была на земле. Она должна иметь желтый или оранжевый цвет, но не белый;
- кожура на арбузе должна быть твердой. Если арбуз спелый, кожуру задеть ногтем вы не сможете. Если она коричневая и влажная – арбуз перезрел.
- звук. Спелый арбуз при постукивании будет иметь звонкий звук.
Арбуз/ Фото Pexels
Противопоказания
Употребляют арбуз в умеренных количествах. Не рекомендуется есть при аллергии на продукт. Лучше проконсультируйтесь с врачом.