В летнюю жару полакомиться сезонными фруктами – прекрасная альтернатива сладостям. Сезон спелых арбузов – август – сентябрь.

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В арбузе содержатся множество полезных веществ: 92% состоит из воды, витамины – В1, В2, С, РР, бета-каротин и железо, которые необходимы организму. На 100 граммов – 31 килокалории.

Арбуз​/ Фото Pexels

Покупая арбуз, обращайте внимание на:

размер. Арбузы среднего размера – 5 – 7 килограммов. Не следует выбирать очень большие – могут иметь избыток удобрений;

Арбузы среднего размера – 5 – 7 килограммов. Не следует выбирать очень большие – могут иметь избыток удобрений; хвостик. Обращайте внимание на хвостик, он должен быть сухим;

Обращайте внимание на хвостик, он должен быть сухим; цвет. Темные, светлые полосы должны быть контрактными. Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ. Также на арбузе есть пятно – сторона, которая была на земле. Она должна иметь желтый или оранжевый цвет, но не белый;

Темные, светлые полосы должны быть контрактными. Чем темнее полосы, тем ягода имеет больше питательных веществ. Также на арбузе есть пятно – сторона, которая была на земле. Она должна иметь желтый или оранжевый цвет, но не белый; кожура на арбузе должна быть твердой. Если арбуз спелый, кожуру задеть ногтем вы не сможете. Если она коричневая и влажная – арбуз перезрел.

на арбузе должна быть твердой. Если арбуз спелый, кожуру задеть ногтем вы не сможете. Если она коричневая и влажная – арбуз перезрел. звук. Спелый арбуз при постукивании будет иметь звонкий звук.

Важно! Никогда не покупайте арбуз у дорог, на стихийных рынках.

Арбуз/ Фото Pexels

Противопоказания

Употребляют арбуз в умеренных количествах. Не рекомендуется есть при аллергии на продукт. Лучше проконсультируйтесь с врачом.