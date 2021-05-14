Популярный шеф-повар и победитель 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями полезными советами, как выбрать спелый авокадо.

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Выбрать авокадо на самом деле довольно просто, но при условии, что вы знаете несколько правил отбора плода. Как не ошибиться при выборе авокадо, как выбрать спелый и не испорченный плод, рассказывает Евгений Грибеник.

Как выбрать спелый авокадо

Возьмите плод в руки, спелое авокадо должно поддаваться давлению при легком надавливании на него.

Чтобы не повредить мякоть, надавите на плод не кончиками, а подушечками пальцев или ладонью,

– отметил шеф-повар Евгений Грибеник.