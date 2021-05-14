Популярный шеф-повар и победитель 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" Евгений Грибеник поделился с читателями полезными советами, как выбрать спелый авокадо.
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Выбрать авокадо на самом деле довольно просто, но при условии, что вы знаете несколько правил отбора плода. Как не ошибиться при выборе авокадо, как выбрать спелый и не испорченный плод, рассказывает Евгений Грибеник.
Как выбрать спелый авокадо
- Возьмите плод в руки, спелое авокадо должно поддаваться давлению при легком надавливании на него.
Чтобы не повредить мякоть, надавите на плод не кончиками, а подушечками пальцев или ладонью,
– отметил шеф-повар Евгений Грибеник.
- Присмотритесь к месту крепления плодоножки: у спелого авокадо это место будет желтоватым или светло-коричневым. У недозревшего плода – светло-зеленым, а у перезрелого – темным.
- Обратите внимание на цвет и состояние кожуры. Как правило, о зрелости авокадо говорит насыщенный темно-зеленый цвет кожуры. Помните, что цвет кожуры авокадо также зависит от его сорта. У авокадо Хаас кожура темная, а вот у сортов "Фуэрте" или "Зутано", кожица не темнеет даже после полного созревания. Если выбираете среди авокадо одного сорта, отдайте предпочтение тому плоду, который темнее.