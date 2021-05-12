Евгений Грибеник работает на кухне с 15 лет и с уверенностью может сказать, что он профессиональный шеф-повар с большим стажем работы.

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Талантливый шеф-повар отметил, что в ресторанном бизнесе приобретает популярность новый тренд: недавно рестораторы начали разрабатывать концепции своих заведений полностью под шеф-повара. Однако, еще несколько лет назад все было совсем наоборот.

Когда я только начинал свой путь в мире кулинарии, то рестораторы сначала находили место или помещение, строили ресторан, придумывали концепцию и только потом нанимали шефа и команду. Но сейчас все по-другому,

– прокомментировал Евгений Грибеник.

Кулинар отметил, что в настоящее время многие проекты разворачиваются именно вокруг шеф-повара. То есть концепция, идея и даже помещение с цветом стен подбирается под шеф-повара.

Мы не можем сказать, что так работает большинство рестораторов, но тренд с уверенностью быстро набирает обороты среди популярных заведений, как новых, так и старых.