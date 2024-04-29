Вы можете использовать любое мясо: курицу, свинину, говядину или даже рыбу. Рукав прекрасно сохранит их аромат.
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Печеное мясо в духовке
- Время: 2 часа
- Порций: 5
Приготовление:
- Мясо помойте и обсушите бумажными полотенцами. Натрите солью, перцем и переложите в миску. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодном месте не менее 6 часов.
- Овощи почистьте, нарежьте на 4 части. Зубчики чеснока тоже порежьте на несколько частей.
- Мясо смажьте маслом и выложите в рукав для запекания. Добавьте овощи и крепко завяжите концы рукава.
- Отправьте мясо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1 час 45 минут. Затем достаньте готовое мясо из рукава. Нарежьте кусочками и полейте подливкой, которая образовалась при запекании.