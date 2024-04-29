Самое сочное украшение пасхальной корзины: как легко запечь мясо в рукаве на Пасху
29 апреля 2024, 18:56Читати новину українською
Источник:"Карпатские шкварки"
Мясо очень просто запекать в рукаве. Оно получается сочным и очень вкусным.
Вы можете использовать любое мясо: курицу, свинину, говядину или даже рыбу. Рукав прекрасно сохранит их аромат.
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Печеное мясо в духовке
- Время: 2 часа
- Порций: 5
– 1 килограмм мяса;
– 15 граммов соли;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 1 лук;
– 0,5 моркови;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 столовая ложка растительного масла. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов'язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготовление:
- Мясо помойте и обсушите бумажными полотенцами. Натрите солью, перцем и переложите в миску. Накройте пищевой пленкой и оставьте мариноваться в холодном месте не менее 6 часов.
- Овощи почистьте, нарежьте на 4 части. Зубчики чеснока тоже порежьте на несколько частей.
- Мясо смажьте маслом и выложите в рукав для запекания. Добавьте овощи и крепко завяжите концы рукава.
- Отправьте мясо в духовку, разогретую до 180 градусов, на 1 час 45 минут. Затем достаньте готовое мясо из рукава. Нарежьте кусочками и полейте подливкой, которая образовалась при запекании.