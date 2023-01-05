Как засолить скумбрию дома: действенный рецепт
5 января 2023, 12:05Читати новину українською
Домашнюю засоленную скумбрию можно подавать к овощным блюдам или как отдельную закуску к праздничному столу.
Прежде чем уходить на рынок за свежей рыбой, нужно хорошо знать несколько простых правил ее выбора. Скумбрия обязательно должна быть свежая, жирная и с характерным приятным запахом.
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На нем не должно быть никаких желтых пятен, особенно повреждений. Также убедитесь, что дома есть поваренная соль, не йодированная.
Рецепт домашней засоленной скумбрии
- Время: 12 часов
– скумбрия;
– репчатый лук;
– половинка лимона;
– 2 столовые ложки масла;
– половина столовой ложки сахара;
– лавровый лист;
– несколько горошин душистого перца;
– гвоздика;
– черный перец горошком;
– 2 – 3 столовые ложки соли;
– 500 миллилитров воды.
Приготовление:
- Сначала разбираем рыбу, хорошенько удаляем внутренности, промываем внутри. Отрезаем голову, хвост, отделяем хребет острым ножом.
- Нарезаем филе порционными кусочками.
- Для приготовления рассола в кипяток добавляем соль, сахар, специи и провариваем 3 минуты. Выключаем огонь и даем ему настояться под крышкой больше 10 минут. Охлаждаем до комнатной температуры.
- Выкладываем скумбрию в стеклянную или эмалированную посуду, заливаем остывшим рассолом, сверху выкладываем что-то тяжелое. Отправляем засоленную скумбрию в холодильник на 10 часов или ночью.
- Нарезаем лук тонкими колечками. Выжимаем сок из лимона.
- Достаем скумбрию из рассола, сверху выкладываем кольца лука, поливаем растительным маслом и соком лимона.
Приятного тебе аппетита!