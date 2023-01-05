Прежде чем уходить на рынок за свежей рыбой, нужно хорошо знать несколько простых правил ее выбора. Скумбрия обязательно должна быть свежая, жирная и с характерным приятным запахом.

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На нем не должно быть никаких желтых пятен, особенно повреждений. Также убедитесь, что дома есть поваренная соль, не йодированная.

Рецепт домашней засоленной скумбрии

Время: 12 часов

Ингредиенты:

– скумбрия;

– репчатый лук;

– половинка лимона;

– 2 столовые ложки масла;

– половина столовой ложки сахара;

– лавровый лист;

– несколько горошин душистого перца;

– гвоздика;

– черный перец горошком;

– 2 – 3 столовые ложки соли;

– 500 миллилитров воды.

Приготовление:

Сначала разбираем рыбу, хорошенько удаляем внутренности, промываем внутри. Отрезаем голову, хвост, отделяем хребет острым ножом.

Нарезаем филе порционными кусочками.

Для приготовления рассола в кипяток добавляем соль, сахар, специи и провариваем 3 минуты. Выключаем огонь и даем ему настояться под крышкой больше 10 минут. Охлаждаем до комнатной температуры.

Выкладываем скумбрию в стеклянную или эмалированную посуду, заливаем остывшим рассолом, сверху выкладываем что-то тяжелое. Отправляем засоленную скумбрию в холодильник на 10 часов или ночью.

Нарезаем лук тонкими колечками. Выжимаем сок из лимона.

Достаем скумбрию из рассола, сверху выкладываем кольца лука, поливаем растительным маслом и соком лимона.

Приятного тебе аппетита!