Перш ніж вирушати на ринок за свіжою рибою, потрібно добре знати кілька простих правил її вибору. Скумбрія обов'язково повинна бути свіжою, жирною та з характерним приємним запахом.
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На ній не повинно бути жодних жовтих плям, особливо пошкоджень. Також переконайтеся, що вдома є кухонна сіль, не йодована.
Рецепт домашньої засоленої скумбрії
- Час: 12 годин
Приготування:
- Спочатку розбираємо рибу, гарненько видаляємо нутрощі, промиваємо всередині. Відрізаємо голову, хвіст, відокремлюємо хребет гострим ножем.
- Нарізаємо філе порційними шматочками.
- Для приготування розсолу в окріп додаємо сіль, цукор, спеції та проварюємо 3 хвилини. Вимикаємо вогонь і даємо йому настоятися під кришкою понад 10 хвилин. Охолоджуємо до кімнатної температури.
- Викладаємо скумбрію в скляний або емальований посуд, заливаємо остиглим розсолом, зверху викладаємо щось важке. Відправляємо засолену скумбрію в холодильник на 10 годин або на ніч.
- Нарізаємо цибулю тонкими кільцями. Вичавлюємо сік з лимона.
- Дістаємо скумбрію із розсолу, зверху викладаємо кільця цибулі, поливаємо олією та соком лимона.
Смачного!