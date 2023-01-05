Перш ніж вирушати на ринок за свіжою рибою, потрібно добре знати кілька простих правил її вибору. Скумбрія обов'язково повинна бути свіжою, жирною та з характерним приємним запахом.

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На ній не повинно бути жодних жовтих плям, особливо пошкоджень. Також переконайтеся, що вдома є кухонна сіль, не йодована.

Рецепт домашньої засоленої скумбрії

Час: 12 годин

Інгредієнти:

– скумбрія;

– ріпчаста цибуля;

– половинка лимона;

– 2 столові ложки олії;

– половина столової ложки цукру;

– лавровий листок;

– кілька горошин духмяного перцю;

– гвоздика;

– чорний перець горошком;

– 2 – 3 столові ложки солі;

– 500 мілілітрів води.

Приготування:

Спочатку розбираємо рибу, гарненько видаляємо нутрощі, промиваємо всередині. Відрізаємо голову, хвіст, відокремлюємо хребет гострим ножем.

Нарізаємо філе порційними шматочками.

Для приготування розсолу в окріп додаємо сіль, цукор, спеції та проварюємо 3 хвилини. Вимикаємо вогонь і даємо йому настоятися під кришкою понад 10 хвилин. Охолоджуємо до кімнатної температури.

Викладаємо скумбрію в скляний або емальований посуд, заливаємо остиглим розсолом, зверху викладаємо щось важке. Відправляємо засолену скумбрію в холодильник на 10 годин або на ніч.

Нарізаємо цибулю тонкими кільцями. Вичавлюємо сік з лимона.

Дістаємо скумбрію із розсолу, зверху викладаємо кільця цибулі, поливаємо олією та соком лимона.

Смачного!