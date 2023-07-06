Как правильно засушить ягоды на зиму: три действенных метода от Клопотенка

Чтобы сохранить вкус лета на протяжении всего года, мы предлагаем воспользоваться действенными методами хранения ягод и фруктов. Детальнее о них далее в материале.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко поделился с читателями несколькими действенными советами, как сохранить вкус лета зимой. Речь идет о засушивании их подручными методами со вспомогательной техникой и без нее.

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Зачем долго возиться на кухне, если можно приобрести уже готовое в магазине – у вас, наверное, сразу возникло это мнение. Готовая продукция может содержать консерванты для более длительного срока хранения. Поэтому можно сделать полезные для здоровья фрукты и ягоды на дому без химии.

Засушиваем ягоды и фрукты на солнце

Этим методом исконно пользовались в селах наши бабушки и дедушки. Груши, яблоки, виноград, сливы и т.д. хорошо высушиваются под влиянием ветра и умеренного света. Это наиболее экономичный метод. Сейчас у нас есть балконы, террасы или столы в летних кухнях. Нужно минимум солнечных лучей, температура воздуха должна быть максимум +28 – 30 градусов.

Важный уровень влаги – чем она ниже, тем лучше. Между нарезанными продуктами хорошо циркулировать воздух.

Приблизительное время сушки 3 – 4 суток в зависимости от толщины нарезанных кусочков, температуры воздуха, влажности.

Засушиваем ягоды и фрукты в духовке

Здесь все очень просто и ясно. Вишни, клубники, лимоны, бананы или персики сушат на минимальной температуре около 70 градусов. Для сушки важна циркуляция воздуха. Если в кухонном устройстве есть вентиляция, используйте ее. Если нет, то немного откройте дверцу духовки и зафиксируйте ее так, чтобы был доступ воздуха и влага вовремя выходила на поверхность.

Ориентировочное время сушки – от 4 до 12 часов в зависимости от толщины кусочков, типа фруктов и ягод.

Засушиваем ягоды и фрукты в сушилке

Выкладывайте каждый ярус одинаковыми продуктами. Иначе одни высушатся хорошо, а другие останутся влажными. Если слишком сочные фрукты или ягоды, то ставьте их на нижний ярус сушилки, чтобы случайно сок не капал на другие.

Примерное время сушки – от 8 до 36 часов, это зависит от мощности устройства. Чем больше мощность, тем меньше будет продолжаться сушка.

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