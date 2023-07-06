Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами кількома дієвими порадами, як зберегти смак літа взимку. Мова йде про засушування їх підручними методами з допоміжною технікою, та без неї.

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Навіщо довго морочитися на кухні, якщо можна придбати вже готове в магазині – у вас, мабуть, одразу виникла ця думка. Готова продукція може містити консерванти для довшого терміну зберігання. Тому можна зробити корисні для здоров’я фрукти та ягоди вдома без хімії.

Засушуємо ягоди та фрукти на сонці

Цим методом споконвіку користувалися у селах наші бабусі та дідусі. Груші, яблука, виноград, сливи тощо добре висушуються під впливом вітру та помірного світла. Це найбільш економічний метод. Зараз у нас є балкони, тераси чи столи у літніх кухнях. Треба мінімум сонячних променів, температура повітря має бути максимум +28 – 30 градусів.

Важливий рівень вологи – чим вона нижче, тим краще. Між нарізаними продуктами має добре циркулювати повітря.

Приблизний час сушіння 3 – 4 доби в залежності від товщини нарізаних шматочків, температури повітря, вологості.

Засушуємо ягоди та фрукти в духовці

Тут все максимально просто і ясно. Вишні, полуниці, лимони, банани чи персики сушать на мінімальній температурі, близько 70 градусів. Для сушіння важлива циркуляція повітря. Якщо в кухонному пристрої є вентиляція, то використовуйте її. Якщо ні, то трошки відкрийте дверцята духовки та зафіксуйте їх так, щоб був доступ повітря і волога вчасно виходила на поверхню.

Орієнтовний час сушіння – від 4-х до 12 годин в залежності від товщини шматочків, типу фруктів та ягід.

Засушуємо ягоди та фрукти в сушарці

Викладайте кожен ярус однаковими продуктами. Інакше одні висушаться добре, а інші залишаться вологими. Якщо надто соковиті фрукти чи ягоди, то ставте їх на нижній ярус сушарки, щоб бува, сік не капав на інші.

Орієнтовний час сушіння – від 8 до 36 годин, це залежить від потужності пристрою. Чим більша потужність, тим менше триватиме сушка.

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