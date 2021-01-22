Сыр халуми все чаще упоминается в рецептах известных шеф-поваров и появляется в блюдах ресторанов. Как правильно пожарить халуми дома – читайте в материале Smachno News.

Халуми – нежный мягкий сыр родом из Кипра, он приятный на вкус и слегка солоноватый. Из него можно готовить любые салаты, добавлять в сэндвичи и фитнес-булочки. Если вы не знаете, как правильно пожарить сыр Халуми на сковороде или на гриле – Smachno News вам в этом поможет.

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Чаще всего сыр Халуми жарят на сковородке и еще горячим добавляют в сэндвичи, которые прекрасно подходят для завтрака или перекуса.

Как пожарить сыр Халуми на сковородке



Жареный сыр Халуми на сковородке

Чтобы пожарить сыр Халуми дома, вам нужно всего несколько шагов: разогрейте антипригарную сковородку или с керамическим покрытием. Смажьте ее маслом. Нарежьте сыр небольшими кусками 5-8 мм толщиной и обжарьте с обеих сторон по 1-2 минуте. Добавьте к сыру специи и пряности на ваш вкус и подавайте к столу.

Как приготовить сыр Халуми на гриле

Жареный сыр Халуми на гриле

На самом деле халуми просто создан для гриля, он обладает высокой устойчивостью к нагреванию, не растекается, а его корочка самая вкусная.

Итак, чтобы приготовить Халуми на гриле, нарежьте его на средние куски, но не очень толстые.

Выложите Халуми на решетку или на гриль и зажмите. Для приготовления сыра достаточно нескольких минут, как только появилась хрустящая и золотистая корочка – Халуми готов к употреблению.

Конечно, вы можете есть сыр халуми и в сыром виде, однако так вы не почувствуете все краски его вкуса.