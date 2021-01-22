Сир халумі все частіше згадується у рецептах відомих шеф-кухарів та з'являється у стравах ресторанів. Як правильно посмажити Халумі вдома – читайте у матеріалі Smachno News.

Халумі – ніжний м'який сир родом з Кіпру, він приємний на смак та злегка солонуватий. З нього можна приготувати будь-які салати, додавати у сендвічі та фітнес-булочки. Якщо ви не знаєте, як правильно посмажити сир Халумі на сковорідці або на грилі – Smachno News вам у цьому допоможе.

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Найчастіше сир Халумі смажать на сковорідці та ще гарячим додають у сендвічі, які чудово смакують на сніданок або перекус.

Як посмажити сир Халумі на сковорідці

Смажений сир Халумі на сковорідці

Щоб посмажити сир Халумі вдома вам потрібно всього кілька кроків: розігрійте антипригарну сковорідку або з керамічним покриттям. Змастіть її олією. Наріжте сир невеликими шматками 5-8 мм завтовшки та обсмажте з обох сторін по 1-2 хвилині. Додайте до сиру спеції та прянощі на ваш смак та подавайте до столу.

Як приготувати сир Халумі на грилі

Смажений сир Халумі на грилі

Насправді Халумі просто створений для гриля, він має високу стійкість до нагрівання, не розтікається, а його скоринка найсмачніша.

Отож, щоб приготувати Халумі на грилі наріжте його на середні шматки, але не дуже грубі. Викладіть Халумі на решітку, або на гриль та затисніть. Для приготування сиру достатньо кількох хвилин, як тільки з'явилась хрустка і золотиста скоринка – Халумі готовий до вживання.

Звичайно ви можете їсти сир Халумі й у сирому вигляді, проте так, ви не відчуєте всі барви його смаку.