Новый рекорд Гиннеса: какая теперь длина самого длинного в мире багета

Во Франции пекари приготовили багет рекордной длины. Его протяженность куда длиннее футбольного поля!

Новый впечатляющий рекорд

Французские пекари установили новый рекорд Гиннеса. Им удалось сделать самый длинный багет в мире.

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Над уникальной выпечкой работали 18 профессионалов. Длина их изделия поражает – 140 метров!

Этот хлеб почти в 235 раз длиннее стандартного багета. Члены Французской конфедерации пекарей и кондитеров гордятся, что им удалось достичь такого фантастического результата.

Создание рекордного багета потребовало много усилий / Скриншот из видео

Предыдущий рекорд был установлен в Милане в 2019 году. Тогда удалось выпечь багет длиной в 132 метра.

После того как представительница Книги рекордов Гиннеса зафиксировала рекорд, багет намазали нутеллой и раздали посетителям Suresnes Baguette Show.