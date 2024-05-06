Часто можно услышать, что растворимый кофе – это продукт, который делают из отходов. Возможно, некоторые производители не заботятся о своих потребителях, но в теории этот процесс выглядит не так. Вкусно 24 рассказывает несколько интересных фактов об этом продукте, которых вы могли не знать.

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Точное место, время и автор изобретения растворимого кофе неизвестны. Известно, что в 1910 году "Red E Coffee" запустила крупномасштабное производство быстрорастворимого кофе, который в то время был инновацией. Он получил большую популярность среди солдат, а впоследствии "перекочевал" во все дома.

Как делают растворимый кофе

Добросовестные производители используют для этого обычные перемолотые кофейные зерна. Их очищают, сортируют и обжаривают. Затем зерна грубо перемалывают и вываривают кофе в резервуарах, в которых очень большой напор воды. Результатом этого процесса является концентрированная, густая и тягучая кофейная гуща.

Популярный напиток / Фото Pixabay

Теперь надо превратить ее в ароматный и сухой продукт. В зависимости от методов, которые для этого используются, есть три вида растворимого кофе: сублимированный, гранулированный и порошковый. Конечный продукт получают под воздействием высоких температур. К гранулированному продукту добавляют немного влаги для хорошего вида. Гурманы больше всего любят сублимированный: благодаря удалению влаги из замороженного экстракта можно сохранить почти весь натуральный вкус и аромат кофе.

Как насчет качества сырья

Высокая конкуренция и рыночные условия заставляют производителей экономить в пределах разумного. Соответственно, зерна кофе, которые используются для производства растворимого напитка – точно не самая дорогая.

Это позволяет производителям предлагать любимый для многих продукт по доступной цене. Что касается других "упреков", то в этом случае стоит проверять каждого производителя и случаи нарушения стандартов качества.