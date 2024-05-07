Для рогаликов лучше брать густое варенье или джем. Так начинка точно не вытечет.
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Рогалики с повидлом
- Время: 1 час
- Порций: 10
Приготовление:
- Порубите масло с мукой. Добавьте сахар, желтки и разведенные в теплом молоке дрожжи. Вымешайте до однородной массы. Поставьте на час в теплое место.
- Выложите тесто на посыпанную мукой доску. Раскатайте, порежьте на квадраты, наложите на них повидло и сверните рогалики.
- Выложите рогалики на смазанный маслом противень. Смажьте тесто белком и посыпьте сахаром. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение 15 – 20 минут.