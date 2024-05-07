Новий вражаючий рекорд

Французькі пекарі встановили новий рекорд Гіннеса. Їм вдалося зробити найдовший багет у світі.

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Над унікальною випічкою працювали 18 професіоналів. Довжина їхнього виробу вражає – 140 метрів!

Цей хліб майже у 235 разів довший за стандарти багет. Члени Французької конфедерації пекарів і кондитерів пишаються, що їм вдалося досягнути такого фантастичного результату.

Створення рекордного багета потребувало багато зусиль / Скриншот з відео

Попередній рекорд був встановлений у Міланів 2019 році. Тоді вдалося випекти багет довжиною у 132 метри.

Після того, як представниця Книги рекордів Гіннеса зафіксувала рекорд, багет намастили нутеллою та роздали відвідувачам Suresnes Baguette Show.

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