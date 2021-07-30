Выбросьте это немедленно: какая посуда опасна на вашей кухне

На кухне хозяйки всегда много посуды, но вся ли она безопасна? Мы подготовили для вас подборку из четырех наиболее опасных девайсов, которые могут навредить вашему здоровью.

Силиконовые формы

Ими пользуется большинство хозяек, ведь в них удобно выпекать или замораживать десерты, а еще они легкие и удобно моются.

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Силиконовые формы выдерживают нагрев до 220 градусов и не выделяют вредных веществ. Но хоть раз они точно у вас перегревались. Чаще всего это случается когда вы забудете выпечку в духовке.



Силиконовые формы для выпечки / Фото Харчи

В чем же опасность силиконовых форм – это изменение цвета, которое образуется при перегреве. Силикон меняет свою структуру, которая может попасть в пищу.

Сковородки со старым антипригарным покрытием

У всех нас есть любимая сковородка, которая уже годами служит, хоть и имеет много повреждений. А выбросить ее всегда жалко.

Современные сковородки произведенные после 2010 года оснащены антипригарным покрытием, которое не несет вреда для человеческого организма, чего мы не можем сказать о тех, которые были до этого.



Сковородки / Фото Ремонт своими руками

Именно от сковородок произведенных до 2010 года следует сразу отказаться, даже если вам подарили ее на годовщину отношений и она до сих пор "новая". Дело в том, что в материале, из которого их производили в те годы, содержится много токсичных веществ. Берегите свое здоровье и родных и немедленно выбросьте старые сковородки!

Советская посуда

Признавайтесь, у вас есть старая советская посуда, которая до сих пор стоит на стеллаже серванта? Как бы это ни звучало, но фарфоровые блюдца, стаканы, керамические тарелки произведенные в те времена несут большую угрозу для человеческого организма. Все из-за того, что производили их с добавлением свинца и кадмия.



Советская посуда / Фото керамика

Эти вещества содержатся в краске, которой наносили рисунки на посуде, и в покрытии – глазури. Они считаются тяжелыми канцерогенами, которые выделяются в пищу при нагревании.

Алюминиевая посуда без покрытия или с трещинами

Алюминиевая посуда популярна до сих пор, правда, теперь ее покрывают дополнительным антипригарным слоем, обеспечивающим отсутствие контакта пищи с металлом. Из него производят кастрюли, сковородки, сотейники.

В советские времена посуда из алюминия была чрезвычайно популярной, а у некоторых хозяек она до сих пор в ходу.



Опасная посуда / Фото 20 минут

Опасность такой посуды – это реакция металла, которая возникает в контакте с молочными и кислыми продуктами. Металл начинает отдавать в пищу опасные кислоты, которые вызывают интоксикацию организма.

В такой посуде нельзя готовить картофельное пюре с добавлением молока или сливочного масла, также блюда с добавлением уксуса, томатного соуса, лимона и других кислых ингредиентов. Также в такой посуде не советуют готовить фрукты и ягоды: варенье, джемы, соки.

Если у вас осталась выше упомянутая опасная посуда, советуем вам избавиться от нее, чтобы уберечь свое здоровье и ваших родных.