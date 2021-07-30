Силіконові форми

Ними користується більшість господинь, адже в них зручно випікати чи заморожувати десерти, а ще вони легкі та зручно миються.

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Силіконові форми витримують нагрівання до 220 градусів та не виділяють шкідливих речовин. Але хоч раз, та вони точно у вас перегрівалися. Найчастіше це трапляється коли ви забудете випічку в духовці.



Силіконові форми для випічки / Фото Харчі

У чому ж небезпека силіконових форм – це зміна кольору, яка утворюється при перегріванні. Силікон змінює свою структуру, яка може потрапити в їжу.

Сковорідки зі старим антипригарним покриттям

У всіх нас є улюблена сковорідка, яка вже роками служить, хоч і має багато пошкоджень. А викинути її завжди шкода.

Сучасні сковорідки вироблені після 2010 року оснащені антипригарним покриттям, яке не несе шкоди для людського організму, чого ми не можемо сказати для тих, котрі були до цього.



Сковорідки / Фото Ремонт своїми руками

Саме від сковорідок вироблених до 2010 року слід одразу відмовитися, навіть якщо вам подарували його на річницю стосунків і вона досі "нова". Річ в тому, що у матеріалі, з якого їх виробляли в ті роки, міститься багато токсичних речовин. Бережіть своє здоров'я та рідних і негайно викиньте старі сковорідки!

Радянський посуд

Зізнавайтеся, у вас є старий радянський посуд, який досі стоїть на стелажі серванту? Мабуть, є. Як би це не звучало, але фарфорові блюдця, склянки, керамічні тарілки вироблені в ті часи несуть велику загрозу для людського організму. Все через те, що виробляли їх з додаванням свинцю та кадмію.



Радянський посуд / Фото Кераміка

Ці речовини містяться у фарбі, якою наносили малюнки на посуді, та в покритті – глазурі. Вони вважаються важкими канцерогенами, які виділяють в їжу при нагріванні.

Алюмінієвий посуд без покриття чи з тріщинами

Алюмінієвий посуд популярний і досі, щоправда, тепер його покривають додатковим антипригарним шаром, що забезпечує відсутність контакту їжі з металом. З нього виробляють каструлі, сковорідки, сотейники.

У радянські часи посуд з алюмінію був надзвичайно популярним, а в деяких господинь він досі в русі.



Небезпечний посуд / Фото 20 хвилин

Небезпека такого посуду – це реакція металу, яка виникає в контакті з молочними та кислими продуктами. Метал починає віддавати в їжу небезпечні кислоти, котрі викликають інтоксикацію організму.

У такому посуді не можна готувати картопляне пюре з додаванням молока чи вершкового масла, також страви з додаванням оцту, томатного соусу, лимона та решти кислих інгредієнтів. Також у такому посуді не радять готувати фрукти і ягоди: варення, джеми, соки.

Якщо у вас залишився вище згаданий небезпечний посуд, радимо вам позбутися його, щоб вберегти своє здоров'я та ваших рідних.