Силиконовые формы

Ими пользуется большинство хозяек, ведь в них удобно выпекать или замораживать десерты, а еще они легкие и удобно моются.

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Силиконовые формы выдерживают нагрев до 220 градусов и не выделяют вредных веществ. Но хоть раз они точно у вас перегревались. Чаще всего это случается когда вы забудете выпечку в духовке.



Силиконовые формы для выпечки / Фото Харчи

В чем же опасность силиконовых форм – это изменение цвета, которое образуется при перегреве. Силикон меняет свою структуру, которая может попасть в пищу.

Сковородки со старым антипригарным покрытием

У всех нас есть любимая сковородка, которая уже годами служит, хоть и имеет много повреждений. А выбросить ее всегда жалко.

Современные сковородки произведенные после 2010 года оснащены антипригарным покрытием, которое не несет вреда для человеческого организма, чего мы не можем сказать о тех, которые были до этого.



Сковородки / Фото Ремонт своими руками

Именно от сковородок произведенных до 2010 года следует сразу отказаться, даже если вам подарили ее на годовщину отношений и она до сих пор "новая". Дело в том, что в материале, из которого их производили в те годы, содержится много токсичных веществ. Берегите свое здоровье и родных и немедленно выбросьте старые сковородки!

Советская посуда

Признавайтесь, у вас есть старая советская посуда, которая до сих пор стоит на стеллаже серванта? Как бы это ни звучало, но фарфоровые блюдца, стаканы, керамические тарелки произведенные в те времена несут большую угрозу для человеческого организма. Все из-за того, что производили их с добавлением свинца и кадмия.



Советская посуда / Фото керамика

Эти вещества содержатся в краске, которой наносили рисунки на посуде, и в покрытии – глазури. Они считаются тяжелыми канцерогенами, которые выделяются в пищу при нагревании.

Алюминиевая посуда без покрытия или с трещинами

Алюминиевая посуда популярна до сих пор, правда, теперь ее покрывают дополнительным антипригарным слоем, обеспечивающим отсутствие контакта пищи с металлом. Из него производят кастрюли, сковородки, сотейники.

В советские времена посуда из алюминия была чрезвычайно популярной, а у некоторых хозяек она до сих пор в ходу.



Опасная посуда / Фото 20 минут

Опасность такой посуды – это реакция металла, которая возникает в контакте с молочными и кислыми продуктами. Металл начинает отдавать в пищу опасные кислоты, которые вызывают интоксикацию организма.

В такой посуде нельзя готовить картофельное пюре с добавлением молока или сливочного масла, также блюда с добавлением уксуса, томатного соуса, лимона и других кислых ингредиентов. Также в такой посуде не советуют готовить фрукты и ягоды: варенье, джемы, соки.

Если у вас осталась выше упомянутая опасная посуда, советуем вам избавиться от нее, чтобы уберечь свое здоровье и ваших родных.