Какао с маршмеллоу – ароматный напиток зимой, который согревает и улучшает настроение в праздничные дни.

Горячий, ароматный какао с маршмеллоу – особенно актуален зимой. SmachnoNews подготовил для вас три рецепта вкусного напитка к праздничному меню в год быка 2021.

Какао с маршмеллоу

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Ингредиенты:

- 2 ст. л. какао-порошка;

- 1 ст. л. сахара;

- 0, 5 л молока 2,5%;

- 10 г ванильного сахара;

- 1 ч. л. корицы;

- 1 ст. л. маршмеллоу.

В кастрюле подогрейте молоко на среднем огне. Добавьте какао-порошок, сахар, тщательно смешайте до однородной массы, чтобы не было комочков. Добавьте корицу, ванильный сахар. Варите пять минут, доведите до кипения. Оставьте под крышкой на 2 минуты, чтобы какао настоялось. Разлейте в чашки и украсьте маршмеллоу.

Апельсины в какао

Какао с апельсином

Ингредиенты:

- 2 ст. л. какао-порошка;

- 1 ст. л. сахара;

- 0, 5 л молока 2,5%;

- 10 г ванильного сахара;

- 1 ст. л. цедры апельсина;

- 1 ст. л. маршмеллоу.

В кастрюле подогрейте молоко на среднем огне. Добавьте какао-порошок, сахар, тщательно смешайте до однородной массы, чтобы не было комочков. Тщательно помойте апельсин. Натрите на терку цедру одного апельсина. Смешайте цедру отдельно в миске с двумя ложками теплого молока и влейте смесь в кастрюлю с какао. Добавьте корицу, ванильный сахар, доведите до кипения. Оставьте под крышкой на несколько минут, чтобы какао настоялось. Разлейте в чашки и украсьте маршмеллоу.

Тертый шоколад в какао

Какао с имбирем

Ингредиенты:

- 2 ст. л. какао-порошка;

- 1 ст. л. сахара;

- 0, 5 л молока 2,5%;

- 10 г ванильного сахара;

- 1 ч. л. имбиря (порошок);

- 1 ст. л. маршмеллоу.