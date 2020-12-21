Как приготовить какао с маршмеллоу: праздничный рецепт
Какао с маршмеллоу – ароматный напиток зимой, который согревает и улучшает настроение в праздничные дни.
Горячий, ароматный какао с маршмеллоу – особенно актуален зимой. SmachnoNews подготовил для вас три рецепта вкусного напитка к праздничному меню в год быка 2021.
Какао с маршмеллоу
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- В кастрюле подогрейте молоко на среднем огне. Добавьте какао-порошок, сахар, тщательно смешайте до однородной массы, чтобы не было комочков.
- Добавьте корицу, ванильный сахар. Варите пять минут, доведите до кипения.
- Оставьте под крышкой на 2 минуты, чтобы какао настоялось.
- Разлейте в чашки и украсьте маршмеллоу.
Апельсины в какао
Какао с апельсином
- В кастрюле подогрейте молоко на среднем огне. Добавьте какао-порошок, сахар, тщательно смешайте до однородной массы, чтобы не было комочков.
- Тщательно помойте апельсин. Натрите на терку цедру одного апельсина. Смешайте цедру отдельно в миске с двумя ложками теплого молока и влейте смесь в кастрюлю с какао.
- Добавьте корицу, ванильный сахар, доведите до кипения.
- Оставьте под крышкой на несколько минут, чтобы какао настоялось.
- Разлейте в чашки и украсьте маршмеллоу.
Тертый шоколад в какао
Какао с имбирем
- В кастрюле подогрейте молоко на среднем огне. Добавьте какао-порошок, сахар, тщательно смешайте до однородной массы, чтобы не было комочков.
- Добавьте имбиря, ванильный сахар, доведите до кипения.
- Оставьте под крышкой на несколько минут, чтобы какао настоялось.
- Разлейте в чашки и украсьте маршмеллоу и тертым шоколадом. Приятного аппетита!
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