Як приготувати какао з маршмеллоу: святковий рецепт
Какао з маршмеллоу – ароматний напій взимку, який зігріває та покращує настрій у святкові дні.
Гарячий, ароматний какао з маршмеллоу – особливо актуальний взимку. SmachnoNews підготував для вас три рецепти смачного напою до святкового меню в рік бика 2021.
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Какао з маршмеллоу
- У каструлі підігрійте молоко на середньому вогні. Додайте какао-порошок, цукор, ретельно змішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок.
- Додайте корицю, ванільний цукор. Варіть п'ять хвилин, доведіть до кипіння.
- Залиште під кришкою на 2 хвилини, щоб какао настоялося.
- Розлийте у чашки та прикрасьте маршмеллоу.
Апельсини у какао
Какао з апельсином
- У каструлі підігрійте молоко на середньому вогні. Додайте какао-порошок, цукор, ретельно змішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок.
- Ретельно помийте апельсин. Натріть на терку цедру одного апельсина. Змішайте цедру окремо у мисці з двома ложками теплого молока та влийте суміш у каструлю до какао.
- Додайте корицю, ванільний цукор, доведіть до кипіння.
- Залиште під кришкою на кілька хвилини, щоб какао настоялося.
- Розлийте у чашки та прикрасьте маршмеллоу.
Тертий шоколад у какао
Какао з імбирем
- У каструлі підігрійте молоко на середньому вогні. Додайте какао-порошок, цукор, ретельно змішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок.
- Додайте імбиру, ванільний цукор, доведіть до кипіння.
- Залиште під кришкою на декілька хвилини, щоб какао настоялося.
- Розлийте у чашки та прикрасьте маршмеллоу та тертим шоколадом. Смачного!
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