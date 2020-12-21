Какао з маршмеллоу – ароматний напій взимку, який зігріває та покращує настрій у святкові дні.

Гарячий, ароматний какао з маршмеллоу – особливо актуальний взимку. SmachnoNews підготував для вас три рецепти смачного напою до святкового меню в рік бика 2021.

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Какао з маршмеллоу

Інгредієнти:

​– 2 ст. л. какао-порошку;

– 1 ст. л. цукру;

– 0, 5 л молока 2,5%;

– 10 г ванільного цукру;

– 1 ч. л. кориці;

– 1 ст. л. маршмеллоу.

У каструлі підігрійте молоко на середньому вогні. Додайте какао-порошок, цукор, ретельно змішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок. Додайте корицю, ванільний цукор. Варіть п'ять хвилин, доведіть до кипіння. Залиште під кришкою на 2 хвилини, щоб какао настоялося. Розлийте у чашки та прикрасьте маршмеллоу.

Апельсини у какао

Какао з апельсином

Інгредієнти:

​– 2 ст. л. какао-порошку;

– 1 ст. л. цукру;

– 0, 5 л молока 2,5%;

– 10 г ванільного цукру;

– 1 ст. л. цедри апельсину;

– 1 ст. л. маршмеллоу.

У каструлі підігрійте молоко на середньому вогні. Додайте какао-порошок, цукор, ретельно змішайте до однорідної маси, щоб не було грудочок. Ретельно помийте апельсин. Натріть на терку цедру одного апельсина. Змішайте цедру окремо у мисці з двома ложками теплого молока та влийте суміш у каструлю до какао. Додайте корицю, ванільний цукор, доведіть до кипіння. Залиште під кришкою на кілька хвилини, щоб какао настоялося. Розлийте у чашки та прикрасьте маршмеллоу.

Тертий шоколад у какао

Какао з імбирем

Інгредієнти:

​– 2 ст. л. какао-порошку;

– 1 ст. л. цукру;

– 0, 5 л молока 2,5%;

– 10 г ванільного цукру;

– 1 ч. л. імбиру (порошок);

– 1 ст. л. маршмеллоу.