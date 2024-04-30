Что приготовить на пасхальный стол: блюда из мяса на любой вкус и кошелек
30 апреля 2024, 22:29Читати новину українською
Источник:Fajne gotowanie
Пасха – это время, когда семьи собираются вместе, чтобы насладиться совместной трапезой. Особое место на пасхальном столе занимают мясные блюда, которые символизируют завершение Великого поста.
От классических рецептов до современных интерпретаций – мясные деликатесы добавляют особого настроения этому праздничному дню. Эти блюда станут отличной идеей для семейного застолья.
Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом
Свиная шейка, запеченная кусочками с луком
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 1 килограмм свиной шейки;
– 1 килограмм лука;
– 20 грамм горчицы;
– 200 грамм томатного пюре с солью;
– 40 грамм меда;
– 20 миллилитров оливкового масла;
– 10 грамм чеснока.
Приготовление:
- В большой миске смешайте горчицу с медом, оливковым маслом, щепоткой соли и перца, майораном, томатным пюре и прессованным чесноком.
- Свиную шейку нарежьте тонкими ломтиками и вырежьте жирные части.
- Лук почистите и нарежьте кружочками.
- Добавьте в маринад ломтики свиной шеи и лук.
- Ингредиенты тщательно перемешайте в миске и поставьте в прохладное место на 3 часа.
- По истечении этого времени переместите содержимое миски в пакет для запекания и выложите на противень.
- Запекайте свиную шейку в разогретой до 180 градусов духовке около 2 часов.
- Подавайте готовое мясо теплым с любимыми добавками.
Ребра в медовом маринаде
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 900 грамм свиных ребер;
– 50 грамм меда;
– 20 грамм горчицы;
– 15 грамм чеснока (3 зубчика);
– 40 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Промытые ребра разрежьте так, чтобы они состояли из одной-двух костей с мясом.
- Добавьте в миску масло, горчицу и мед.
- Затем добавьте столовую ложку сладкого перца, столовую ложку острого перца, чайную ложку копченой паприки, пол чайной ложки соли, свежемолотого перца, пол чайной ложки майорана и пол чайной ложки розмарина.
- Натрите чеснок на мелкой терке. Смешайте.
- Ребра смажьте маринадом и выложите в емкость с крышкой (также емкость можно накрыть фольгой).
- Оставьте их в холодильнике по крайней мере на несколько часов (можно на ночь).
- Вытащите их из холодильника, поместите маринованные ребрышки в жаропрочную посуду (с крышкой) и полейте маринадом, оставшимся из емкости. Разогрейте духовку до 175 градусов Цельсия. Тушите ребра в духовке примерно 60 – 70 минут.
- Проверяйте мясо, чтобы оно не пережарилось.
- Переверните их несколько раз.
Ветчина в соусе из хрена
- Время: 2,5 часа
- Порций: 6
– 1 килограмм сырой свиной ветчины;
– 10 грамм чеснока (2 зубчика);
– 500 миллилитров овощного бульона;
– 20 грамм тертого хрена;
– 200 грамм сливок 18%;
– 30 грамм укропа;
– 30 миллилитров растительного масла.
Приготовление:
- Мясо нарежьте ломтиками и осторожно отбейте молотком.
- Посыпьте его солью и натрите чесноком.
- В сковороде разогрейте масло и обжарьте мясо порциями с двух сторон до золотистой корочки.
- В кастрюле сварите овощной бульон с добавлением душистого перца и лаврового листа.
- В кипящий бульон добавьте обжаренное мясо.
- Накройте кастрюлю крышкой и варите ее содержимое на слабом огне около 50 минут (переворачивайте мясо во время приготовления 2 – 3 раза).
- Через 25 минут варки мяса добавьте тертый хрен.
- Готовое мясо снимите с огня, добавьте закаленные в кипящем бульоне сливки и измельченный укроп.
- Подавайте готовую ветчину в соусе из хрена с любимыми добавками.