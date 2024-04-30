От классических рецептов до современных интерпретаций – мясные деликатесы добавляют особого настроения этому праздничному дню. Эти блюда станут отличной идеей для семейного застолья.

Интересно Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Свиная шейка, запеченная кусочками с луком

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

ММясное наслаждение / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте горчицу с медом, оливковым маслом, щепоткой соли и перца, майораном, томатным пюре и прессованным чесноком.
  2. Свиную шейку нарежьте тонкими ломтиками и вырежьте жирные части.
  3. Лук почистите и нарежьте кружочками.
  4. Добавьте в маринад ломтики свиной шеи и лук.
  5. Ингредиенты тщательно перемешайте в миске и поставьте в прохладное место на 3 часа.
  6. По истечении этого времени переместите содержимое миски в пакет для запекания и выложите на противень.
  7. Запекайте свиную шейку в разогретой до 180 градусов духовке около 2 часов.
  8. Подавайте готовое мясо теплым с любимыми добавками.

Ребра в медовом маринаде

  • Время: 2 часа
  • Порций: 6

Ребра с медомЭто очень вкусно / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Промытые ребра разрежьте так, чтобы они состояли из одной-двух костей с мясом.
  2. Добавьте в миску масло, горчицу и мед.
  3. Затем добавьте столовую ложку сладкого перца, столовую ложку острого перца, чайную ложку копченой паприки, пол чайной ложки соли, свежемолотого перца, пол чайной ложки майорана и пол чайной ложки розмарина.
  4. Натрите чеснок на мелкой терке. Смешайте.
  5. Ребра смажьте маринадом и выложите в емкость с крышкой (также емкость можно накрыть фольгой).
  6. Оставьте их в холодильнике по крайней мере на несколько часов (можно на ночь).
  7. Вытащите их из холодильника, поместите маринованные ребрышки в жаропрочную посуду (с крышкой) и полейте маринадом, оставшимся из емкости. Разогрейте духовку до 175 градусов Цельсия. Тушите ребра в духовке примерно 60 – 70 минут.
  8. Проверяйте мясо, чтобы оно не пережарилось.
  9. Переверните их несколько раз.

Ветчина в соусе из хрена

  • Время: 2,5 часа
  • Порций: 6

Мясо с хреномНеобычное сочетание / Фото fajne gotowanie

Приготовление:

  1. Мясо нарежьте ломтиками и осторожно отбейте молотком.
  2. Посыпьте его солью и натрите чесноком.
  3. В сковороде разогрейте масло и обжарьте мясо порциями с двух сторон до золотистой корочки.
  4. В кастрюле сварите овощной бульон с добавлением душистого перца и лаврового листа.
  5. В кипящий бульон добавьте обжаренное мясо.
  6. Накройте кастрюлю крышкой и варите ее содержимое на слабом огне около 50 минут (переворачивайте мясо во время приготовления 2 – 3 раза).
  7. Через 25 минут варки мяса добавьте тертый хрен.
  8. Готовое мясо снимите с огня, добавьте закаленные в кипящем бульоне сливки и измельченный укроп.
  9. Подавайте готовую ветчину в соусе из хрена с любимыми добавками.