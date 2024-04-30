Від класичних рецептів до сучасних інтерпретацій – м'ясні делікатеси додають особливого настрою цьому святковому дню. Ці страви стануть чудовою ідеєю для сімейного застілля.

Цікаво Пасхальний стіл, який всіх здивує креативом

Свиняча шийка, запечена шматочками з цибулею

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

ММ'ясна насолода / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. У великій мисці змішайте гірчицю з медом, оливковою олією, дрібкою солі та перцю, майораном, томатним пюре та пресованим часником.
  2. Свинячу шийку наріжте тонкими скибочками і виріжте жирні частини.
  3. Цибулю почистіть і наріжте кружальцями.
  4. Додайте в маринад скибочки свинячої шиї і цибулю.
  5. Інгредієнти ретельно перемішайте в мисці і поставте в прохолодне місце на 3 години.
  6. Після закінчення цього часу перемістіть вміст миски в пакет для запікання і викладіть на деко.
  7. Запікайте свинячу шийку в розігрітій до 180 градусів духовці близько 2 годин.
  8. Подавайте готове м'ясо теплим з улюбленими добавками.

Ребра у медовому маринаді

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Ребра з медомОце смак / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. Промиті ребра розріжте так, щоб вони складалися з однієї-двох кісток з м'ясом.
  2. Додайте в миску масло, гірчицю і мед.
  3. Потім додайте столову ложку солодкого перцю, столову ложку гострого перцю, чайну ложку копченої паприки, пів чайної ложки солі, свіжомеленого перцю, пів чайної ложки майорану і пів чайної ложки розмарину.
  4. Натріть часник на дрібній тертці. Змішайте.
  5. Ребра змастіть маринадом і викладіть в ємність з кришкою (також ємність можна накрити фольгою).
  6. Залиште їх у холодильнику принаймні на кілька годин (можна на ніч).
  7. Витягніть їх із холодильника, помістіть мариновані реберця в жароміцний посуд (з кришкою) і полийте маринадом, що залишився з ємності. Розігрійте духовку до 175 градусів Цельсія. Тушкуйте ребра в духовці приблизно 60 – 70 хвилин.
  8. Перевіряйте м’ясо, щоб воно не пересмажилося.
  9. Переверніть їх кілька разів.

Шинка в соусі з хрону

  • Час: 2,5 години
  • Порцій: 6

М'ясо з хрономНезвичне поєднання / Фото fajne gotowanie

Приготування:

  1. М'ясо наріжте скибочками і обережно відбийте молотком.
  2. Посипте його сіллю і натріть часником.
  3. У сковороді розігрійте олію і обсмажте м’ясо порціями з двох сторін до золотистої скоринки.
  4. У каструлі зваріть овочевий бульйон з додаванням запашного перцю і лаврового листа.
  5. У киплячий бульйон додайте обсмажене м'ясо.
  6. Накрийте каструлю кришкою і варіть її вміст на слабкому вогні близько 50 хвилин (перевертайте м'ясо під час приготування 2 – 3 рази).
  7. Через 25 хвилин варіння м’яса додайте тертий хрін.
  8. Готове м'ясо зніміть з вогню, додайте загартовані в киплячому бульйоні вершки і подрібнений кріп.
  9. Подавайте готову шинку в соусі з хрону з улюбленими добавками.