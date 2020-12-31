Поговоримо детальніше про те, що не можна подавати на святковий стіл у 2021 році

Чтобы задобрить покровителя на Новый 2021 лучше исключить из праздничного меню блюда в состав которых входит мясо телятины, говядины, десерты, в которых используется желатин.

Лучше выбрать блюда, которые больше всего любят в вашей семье. Это могут быть традиционные салаты – оливье, сельдь под шубой, легкие диетические салаты.

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Кроме того, в год Быка не стоит употреблять много крепких напитков. Конечно, это не значит, что вы должны отказаться от алкоголя. Поэтому стоит выбрать вино или приготовить коктейли. Тем более, если не употребляете алкоголь, то целесообразно выбрать – безалкогольные. Среди них могут быть фреши, компоты, морсы или чай, минеральная вода, но без газа. От газированных лимонадов лучше тоже отказаться.

Безалкогольные напитки

Поговорим подробнее о том, что нельзя подавать на праздничный стол в 2021 году:

телятину и говядину (гуляш, стейки, заливное мясо, стейки, паштеты из этого мяса);

блюда из говяжьего фарша (котлеты, фрикадельки и т.д.);

колбасу, содержащий телятину или говядину;

блюда из говяжьей или телячьей печени;

красные блюда;

блюда с добавлением желатина (холодец, заливное).

Хорошей альтернативой станут блюда из птичьего, свиного или кроличьего мяса. Не бойтесь экспериментировать и вы обязательно порадуете хозяина года – Быка.

Также не стоит встречать Новый 2021 с большим количеством алкоголя. Бык этого не потерпит, поскольку он – животное трудолюбивое и суровое. Старайтесь минимизировать количество алкогольных напитков.

Сервировка

В дизайне должны преобладать желтый, золотой цвета.

После составления праздничного меню стоит рассмотреть подачу блюд и сервировку праздничного стола. Бык – это домашнее животное, он любит тепло, поэтому декор для Нового 2021 должен быть соответствующим.

В дизайне должны преобладать белый, желтый, оранжевый, золотой, коричневый, серый и черный цвета.

Столовые приборы будут прекрасно смотреться на тарелках. Ложку, вилку и нож можно связать лентой / веревкой, что соответствует общей концепции дизайна. Если у вас есть время, вы можете поэкспериментировать: сложить оригинально салфетки. В сети есть множество вариантов как это сделать.

Не забывайте о свечах. Небольшие, но крупные декоративные свечи будут выглядеть великолепно. Оригинальным украшением может быть композиция из рождественских ветвей, фруктов и палочек корицы.

И главное – на столе накануне Нового года должен быть символ 2021 года. Белый Бык из фарфора, пластика или дерева станет не только украшением, но и оберегом, что привлекает удачу и здоровье в будущем году.