Поговоримо детальніше про те, що не можна подавати на святковий стіл у 2021 році

Щоб задобрити покровителя на Новий 2021 рік ліпше виключити зі святкового меню страви до складу яких входить м'ясо телятини, яловичини, десерти, в яких використовується желатин.

Найкраще обрати страви, які найбільше люблять у вашій сімї. Це можуть бути традиційні салати – олів'є, оселедець під шубою, легкі дієтичні салати.

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Крім того, у рік Бика не варто вживати багато міцних напоїв. Звісно, це не означає, що ви повинні відмовитися від алкоголю. Тому варто обрати вино або приготувати коктейлі. Тим паче, якщо не вживаєте алкоголь, то доцільно обрати – безалкогольні. Серед них можуть бути фреші, компоти, морси або чай, мінеральна вода, але без газу. Від газованих лимонадів ліпше теж відмовитися.

Безалкогольні напої

Поговоримо детальніше про те, що не можна подавати на святковий стіл у 2021 році:

телятину і яловичину (гуляш, стейки, аспік, заливне м’ясо, стейки, паштети з цього м’яса);

страви з яловичого фаршу (котлети, фрикадельки тощо);

ковбасу, що містить телятину або яловичину;

страви з яловичої або телячої печінки.

червоні страви;

страви з додаванням желатину (холодець, заливне).

Хорошою альтернативою стануть страви із пташиного, свинного чи кролячого м’яса. Не бійтеся експерементувати і ви обов’язково потішете господаря року - Бика.

Також не варто зустрічати Новий 2021 рік із великою кількістю алкоголю. Бик цього не потерпить, оскільки він - тварина працьовита і сувора. Мінімізуйте кількість алкогольних напоїв.

Сервірування

В дизайні повинні переважати жовтий, золотий кольори.

Після складання святкового меню варто розглянути подачу страв та сервірування святкового столу. Бик - це домашня тварина, він любить тепло, тому декор для Нового 2021 року повинен бути відповідним.

В дизайні повинні переважати білий, жовтий, оранжевий, золотий, коричневий, сірий і чорний кольори.

Столові прибори будуть чудово виглядати на тарілках. Ложку, виделку та ніж можна пов’язати стрічкою-мотузкою, що відповідає загальній концепції дизайну. Якщо у вас є час, ви можете поекспериментувати: скласти оригінально серветки. У мережі є безліч варіантів як це зробити.

Не забувайте про свічки. Невеликі, але масивні декоративні свічки будуть виглядати чудово. Оригінальною прикрасою може бути композиція з різдвяних гілок, фруктів та паличок кориці.

І головне - на столі напередодні Нового року повинен бути символ 2021 року. Білий Бик з порцеляни, пластику або дерева стане не тільки прикрасою, але і оберегом, що приваблює удачу і здоров’я у прийдешньому році.