Ни один Новый год не обходится без салата Оливье. Простые рецепты в подборке Smachno News.

Не существует универсального рецепта салата, потому что все готовят от своих предпочтений. Мы уверены, что лучший рецепт в кожный семье – свой. Салат можно сделать с колбасой, курятиной, диетический салат – из авокадо без мяса и колбасы. Хороших и веселых вам праздников.

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Оливье с колбасой

Оливье с колбасой

Ингредиенты:

– 1 банка консервированного зеленого горошка;

– 200 г вареной колбасы;

– 4 шт. картофеля;

– 5 шт. яиц;

– 2 шт. моркови

– 3–4 шт. маринованных огурцов;

– 4 ст. л майонеза;

– петрушка.

Тщательно помойте овощи, отварите, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Яйца отварите, оставьте до полного остывания, нарежьте кубиками. Вареную колбасу почистите от кожуры. Маринованные огурцы тоже нарежьте кубиками. В миске смешайте овощи, колбасу, морковь, яйца, добавьте соль, перец, смажьте майонезом. Выложите в тарелку, задекорируйте листьями петрушки.

Оливье с колбасой с запеченными овощами

Оливье с запеченными овощами

Ингредиенты:

– 1 банка консервированного зеленого горошка;

– 200 г вареной колбасы;

– 4 шт. картофеля;

– 5 шт. яиц;

– 2 шт. моркови

– 3–4 шт. соленых огурцов;

– 4 ст. л сматаны 10%;

– 1 ч. Л горчицы;

– петрушка.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Тщательно помойте овощи, отправьте овощи в духовку запекаться до готовности, очистите от кожуры, нарежьте кубиками. Яйца отварите, оставьте до полного остывания, нарежьте кубиками. Вареную колбасу почистите от кожуры, нарежьте кубиками. Соленые огурцы тоже нарежьте кубиками. Для приготовления соуса отдельно в миске смешайте сметану с горчицей, добавьте специи. В миске смешайте овощи, колбасу, яйца, добавьте соль, перец, смажьте соусом. Выложите в тарелку, задекорируйте листьями петрушки.

Диетический Оливье с авокадо

Оливье с авокадо

Ингредиенты:

– 200 г замороженного зеленого горошка;

– 1 авокадо;

– 2 шт. картофеля;

– 5 шт. яиц;

– 2 шт. моркови

– 2 шт. свежих огурцов;

– 4 ст. л сметаны 10%;

– 1 ч. л горчицы;

– петрушка.