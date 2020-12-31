От классического до диетического: лучшие рецепты Оливье для новогоднего стола
Ни один Новый год не обходится без салата Оливье. Простые рецепты в подборке Smachno News.
Не существует универсального рецепта салата, потому что все готовят от своих предпочтений. Мы уверены, что лучший рецепт в кожный семье – свой. Салат можно сделать с колбасой, курятиной, диетический салат – из авокадо без мяса и колбасы. Хороших и веселых вам праздников.
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Оливье с колбасой
Оливье с колбасой
- Тщательно помойте овощи, отварите, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Яйца отварите, оставьте до полного остывания, нарежьте кубиками.
- Вареную колбасу почистите от кожуры. Маринованные огурцы тоже нарежьте кубиками. В миске смешайте овощи, колбасу, морковь, яйца, добавьте соль, перец, смажьте майонезом. Выложите в тарелку, задекорируйте листьями петрушки.
Оливье с колбасой с запеченными овощами
Оливье с запеченными овощами
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Тщательно помойте овощи, отправьте овощи в духовку запекаться до готовности, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Яйца отварите, оставьте до полного остывания, нарежьте кубиками.
- Вареную колбасу почистите от кожуры, нарежьте кубиками. Соленые огурцы тоже нарежьте кубиками.
- Для приготовления соуса отдельно в миске смешайте сметану с горчицей, добавьте специи.
- В миске смешайте овощи, колбасу, яйца, добавьте соль, перец, смажьте соусом. Выложите в тарелку, задекорируйте листьями петрушки.
Диетический Оливье с авокадо
Оливье с авокадо
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Тщательно помойте картофель, морковь, отправьте овощи запекаться в духовку до готовности, очистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- Авокадо помойте, почистите от кожуры, косточки, нарежьте кубиками.
- Яйца отварите, оставьте до полного остывания, нарежьте кубиками.
- Заранее разморозьте горошек, отварите в кипятке, оставьте до полного остывания. Свежие огурцы помойте, почистите от кожуры, нарежьте кубиками.
- В миске смешайте все овощи, авокадо, яйца, добавьте соль, перец, смажьте соусом.
- Для приготовления соуса отдельно в миске смешайте сметану с горчицей, добавьте специи.
- Выложите в тарелку, задекорируйте листьями петрушки. Приятного аппетита!
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