Есть ингредиенты, для которых запекание в фольге не очень подходит, рассказывает Вкусно 24. Такой способ их приготовления точно не подарит результат, которого вы хотите.
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- Картофель
Если речь не об углях, то фольга – неудачное решение для картофеля. В ней овощ станет мягким и влажным, а это противоположное от того, за что мы так любим картофель.
- Блюда с томатами
В помидорах куда больше сока, чем в картофеле. Кроме того, в томатах есть органические кислоты, которые контактируют с фольгой, поэтому вкус блюда будет испорчен, а вашему здоровью будет нанесен вред.
- Блюда с цитрусовыми
Аналогичная причина, что и с помидорами. Кислоты будут взаимодействовать с фольгой, поэтому неприятный привкус гарантирован.
- Капуста
Овощ просто стушится и превратится в однородную массу. Лучше рассмотреть другие способы ее приготовления.
- Блюда, где много специй
Чили, паприка и даже большое количество соли могут взаимодействовать с фольгой. Запекать такие блюда нужно в открытом виде.