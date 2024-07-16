Є інгредієнти, для яких запікання у фользі не дуже пасує, розповідає Смачно 24. Такий спосіб їх приготування точно не подарує результат, якого ви прагнете.

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  • Картопля

Якщо мова не про вугілля, то фольга – невдале рішення для картоплі. В ній овоч стане м'яким та вологим, а це протилежне від того, за що ми так любимо картоплю.

  • Страви з томатами

В помідорах куди більше соку, аніж в картоплі. Окрім того, в томатах є органічні кислоти, які контактують з фольгою, тому смак страви буде зіпсований, а вашому здоров'ю буде завдано шкоди.

  • Страви з цитрусовими

Аналогічна причина, що й з помідорами. Кислоти будуть взаємодіяти з фольгою, тому неприємний присмак гарантовано.

  • Капуста

Овоч просто стушкується та перетвориться на однорідну масу. Краще розглянути інші способи її приготування.

  • Страви, де багато спецій

Чилі, паприка та навіть велика кількість солі можуть взаємодіяти з фольгою. Запікати такі страви потрібно у відкритому вигляді.