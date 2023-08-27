За последние 33 года жизни в Украине приобрели резкие изменения. Претерпела трансформацию и украинская кухня. Какие блюда полюбились больше всего – узнайте в материале 24 Канала.

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После того, как Украина вышла из состава СССР, для нее открылся целый мир. Большую популярность стали приобретать те блюда, которые из-за железного занавеса не смогли появляться на украинском столе.

Рецепт пиццы с ветчиной

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplash

Ингредиенты:

– 2,5 чайные ложки сухих дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– четверть чашки теплой воды;

– 2 чашки пшеничной муки;

– пол чайной ложки соли;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– помидоровый соус или паста по вкусу;

– пол чашки нарезанной ветчины;

– 1,5 чашки натертой моцареллы или другого сыра для пиццы;

– оливковое масло по вкусу;

– соль и перец по вкусу;

– сушеный орегано и базилик по вкусу.

Приготовление:

В миске смешайте теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Оставьте на 5 – 10 минут, пока смесь не начнет пухнуть и пениться.

Добавьте пшеничную муку и соль в смесь с дрожжами.

Постепенно добавляйте оливковое масло и замешивайте тесто до образования гладкой и эластичной массы.

Укройте миску полотенцем или пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 1 – 2 часа, пока оно удвоится в объеме.

Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите на нее приподнятое тесто.

Разделите тесто пополам и сформуйте из каждой половины шар.

Раскатайте каждый шар в круглую пиццу толщиной около 0,5 сантиметра.

Переложите тесто на противень.

Распределите помидорный соус равномерно по поверхности теста, оставляя край теста незасоренным.

Добавьте начинку и посыпьте нарезанным сыром.

Полейте пиццу оливковым маслом, посыпьте специями по вкусу.

Печь в предварительно разогретой печи примерно 12 – 15 минут или до золотистой окраски теста и растопки сыра.

Рецепт ролла Филадельфия

Время: 50 минут

50 минут Порций: 4

Інгредієнти:

– 1 лист норі (водорості для суші);

– 1/2 чашки приготовленого суші-рису (з відсутністю цукру та оцту);

– 50 грамів свіжого лосося;

– 2 столові ложки крем-сиру Філадельфія;

– 1/4 авокадо;

– 1 чайна ложка кунжуту;

– соєвий соус для поливання;

– васабі та імбир для подачі.

Приготовление:

Рис отварите согласно инструкции на упаковке.

Авокадо и лосось нарежьте полоски.

Разложите бамбуковый коврик для суши на рабочей поверхности и положите на него пищевую пленку.

Положите нори-лист на пленку и равномерно распределите половину суши-риса на норе, оставляя верхнюю часть свободной.

Положите нарезанный лосось на рис, размещая его по центру.

Уложите тонкие полоски авокадо рядом с лососем.

Выложите ложкой крем-сыр Филадельфия на лосось и авокадо.

Посыпьте кунжутом.

Окропите свободную часть норы водой или рисовым уксусом, чтобы ролл хорошо скрепился.

Осторожно скрутите ролл.

Заверните ролл в бамбуковый коврик, зафиксируйте его форму и удалите пленку.

Разрежьте ролл на 6 – 8 кусочков с помощью острого ножа, смоченного в воде.

Подавайте ролл Филадельфия с соевым соусом, а также имбирем и васаби.

Этот картофель станет фаворитом на вашем столе, попробуйте приготовить его хоть один раз.