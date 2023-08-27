За последние 33 года жизни в Украине приобрели резкие изменения. Претерпела трансформацию и украинская кухня. Какие блюда полюбились больше всего – узнайте в материале 24 Канала.
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После того, как Украина вышла из состава СССР, для нее открылся целый мир. Большую популярность стали приобретать те блюда, которые из-за железного занавеса не смогли появляться на украинском столе.
Рецепт пиццы с ветчиной
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplash
Приготовление:
- В миске смешайте теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Оставьте на 5 – 10 минут, пока смесь не начнет пухнуть и пениться.
- Добавьте пшеничную муку и соль в смесь с дрожжами.
- Постепенно добавляйте оливковое масло и замешивайте тесто до образования гладкой и эластичной массы.
- Укройте миску полотенцем или пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 1 – 2 часа, пока оно удвоится в объеме.
- Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите на нее приподнятое тесто.
- Разделите тесто пополам и сформуйте из каждой половины шар.
- Раскатайте каждый шар в круглую пиццу толщиной около 0,5 сантиметра.
- Переложите тесто на противень.
- Распределите помидорный соус равномерно по поверхности теста, оставляя край теста незасоренным.
- Добавьте начинку и посыпьте нарезанным сыром.
- Полейте пиццу оливковым маслом, посыпьте специями по вкусу.
- Печь в предварительно разогретой печи примерно 12 – 15 минут или до золотистой окраски теста и растопки сыра.
Рецепт ролла Филадельфия
- Время: 50 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Рис отварите согласно инструкции на упаковке.
- Авокадо и лосось нарежьте полоски.
- Разложите бамбуковый коврик для суши на рабочей поверхности и положите на него пищевую пленку.
- Положите нори-лист на пленку и равномерно распределите половину суши-риса на норе, оставляя верхнюю часть свободной.
- Положите нарезанный лосось на рис, размещая его по центру.
- Уложите тонкие полоски авокадо рядом с лососем.
- Выложите ложкой крем-сыр Филадельфия на лосось и авокадо.
- Посыпьте кунжутом.
- Окропите свободную часть норы водой или рисовым уксусом, чтобы ролл хорошо скрепился.
- Осторожно скрутите ролл.
- Заверните ролл в бамбуковый коврик, зафиксируйте его форму и удалите пленку.
- Разрежьте ролл на 6 – 8 кусочков с помощью острого ножа, смоченного в воде.
- Подавайте ролл Филадельфия с соевым соусом, а также имбирем и васаби.