За крайні 33 роки життя в Україні набули різучих змін. Зазнала трансформації й українська кухня. Які страви полюбилися найбільше – дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

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Після того, як Україна вийшла зі складу СССР для неї відкрився цілий світ. Великої популярності стали набувати ті страви, які через залізну завісу не змогли з'являтися на українському столі.

Рецепт піци з шинкою

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Дуже смачно / Ілюстративне фото unsplash

Інгредієнти:

– 2,5 чайні ложки сухих дріжджів;

– 1 чайна ложка цукру;

– чверть чашки теплої води;

– 2 чашки пшеничного борошна;

– пів чайної ложки солі;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– помідоровий соус або паста до смаку;

– пів чашки нарізаної шинки;

– 1,5 чашки натертої моцарели або іншого сиру для піци;

– оливкова олія до смаку;

– сіль і перець до смаку;

– сушений орегано та базилік до смаку.

Приготування:

У мисці змішайте теплу воду, цукор і сухі дріжджі. Залиште на 5 – 10 хвилин, доки суміш не почне пухнути і пінитися.

Додайте пшеничне борошно і сіль до суміші з дріжджами.

Поступово додавайте оливкову олію і замішуйте тісто до утворення гладкої і еластичної маси.

Вкрийте миску рушником або плівкою і залиште тісто в теплому місці на 1 – 2 години, доки воно подвоїться в обсязі.

Посипте робочу поверхню борошном і викладіть на неї підняте тісто.

Розділіть тісто навпіл і сформуйте з кожної половини кулю.

Розкатайте кожну кулю у круглу піцу товщиною близько 0,5 сантиметри.

Перекладіть тісто на деко.

Розподіліть помідоровий соус рівномірно по поверхні тіста, залишаючи край тіста незасміченим.

Додайте начинку та посипте наверх нарізаним сиром.

Полийте піцу оливковою олією, посипте спеціями до смаку.

Пекти в попередньо розігрітій печі приблизно 12 – 15 хвилин або до золотистого забарвлення тіста та розтоплення сиру.

Рецепт ролу Філадельфія

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 лист норі (водорості для суші);

– 1/2 чашки приготовленого суші-рису (з відсутністю цукру та оцту);

– 50 грамів свіжого лосося;

– 2 столові ложки крем-сиру Філадельфія;

– 1/4 авокадо;

– 1 чайна ложка кунжуту;

– соєвий соус для поливання;

– васабі та імбир для подачі.



Приготування:

Рис відваріть згідно з інструкцією на упаковці.

Авокадо та лосось наріжте на смужки.

Розкладіть бамбуковий килимок для суші на робочій поверхні і покладіть на нього харчову плівку.

Покладіть норі-лист на плівку і рівномірно розподіліть половину суші-рису на норі, залишаючи верхню частину вільною.

Положіть нарізаний лосось на рис, розташовуючи його по центру.

Покладіть тонкі смужки авокадо поруч з лососем.

Викладіть ложкою крем-сир Філадельфія на лосось і авокадо.

Посипте кунжутом.

Окропіть вільну частину норі водою або рисовим оцтом, щоб рол гарно скріпився.

Обережно скрутіть рол.

Заверніть рол в бамбуковий килимок, зафіксуйте його форму та видаліть плівку.

Розріжте рол на 6 – 8 шматочків за допомогою гострого ножа, змоченого у воді.

Подавайте рол Філадельфія з соєвим соусом, а також імбиром і васабі.

Ця картопля стане фаворитом на вашому столі, спробуйте приготувати її хоч один раз.