Блюда, которые стали популярны среди украинцев со времени Независимости: здесь есть ваши любимые
27 августа 2023, 14:30Читати новину українською
Сытно, вкусно и быстро – именно то, что больше всего ценит каждый украинец. Есть некоторые блюда, которые стали особенно популярны за время независимости Украины.
За последние 33 года жизни в Украине приобрели резкие изменения. Претерпела трансформацию и украинская кухня. Какие блюда полюбились больше всего – узнайте в материале 24 Канала.
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После того, как Украина вышла из состава СССР, для нее открылся целый мир. Большую популярность стали приобретать те блюда, которые из-за железного занавеса не смогли появляться на украинском столе.
Рецепт пиццы с ветчиной
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplashИнгредиенты:
– 2,5 чайные ложки сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– четверть чашки теплой воды;
– 2 чашки пшеничной муки;
– пол чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– помидоровый соус или паста по вкусу;
– пол чашки нарезанной ветчины;
– 1,5 чашки натертой моцареллы или другого сыра для пиццы;
– оливковое масло по вкусу;
– соль и перец по вкусу;
– сушеный орегано и базилик по вкусу.
Приготовление:
- В миске смешайте теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Оставьте на 5 – 10 минут, пока смесь не начнет пухнуть и пениться.
- Добавьте пшеничную муку и соль в смесь с дрожжами.
- Постепенно добавляйте оливковое масло и замешивайте тесто до образования гладкой и эластичной массы.
- Укройте миску полотенцем или пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 1 – 2 часа, пока оно удвоится в объеме.
- Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите на нее приподнятое тесто.
- Разделите тесто пополам и сформуйте из каждой половины шар.
- Раскатайте каждый шар в круглую пиццу толщиной около 0,5 сантиметра.
- Переложите тесто на противень.
- Распределите помидорный соус равномерно по поверхности теста, оставляя край теста незасоренным.
- Добавьте начинку и посыпьте нарезанным сыром.
- Полейте пиццу оливковым маслом, посыпьте специями по вкусу.
- Печь в предварительно разогретой печи примерно 12 – 15 минут или до золотистой окраски теста и растопки сыра.
Рецепт ролла Филадельфия
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 1 лист норі (водорості для суші);
– 1/2 чашки приготовленого суші-рису (з відсутністю цукру та оцту);
– 50 грамів свіжого лосося;
– 2 столові ложки крем-сиру Філадельфія;
– 1/4 авокадо;
– 1 чайна ложка кунжуту;
– соєвий соус для поливання;
– васабі та імбир для подачі.
Приготовление:
- Рис отварите согласно инструкции на упаковке.
- Авокадо и лосось нарежьте полоски.
- Разложите бамбуковый коврик для суши на рабочей поверхности и положите на него пищевую пленку.
- Положите нори-лист на пленку и равномерно распределите половину суши-риса на норе, оставляя верхнюю часть свободной.
- Положите нарезанный лосось на рис, размещая его по центру.
- Уложите тонкие полоски авокадо рядом с лососем.
- Выложите ложкой крем-сыр Филадельфия на лосось и авокадо.
- Посыпьте кунжутом.
- Окропите свободную часть норы водой или рисовым уксусом, чтобы ролл хорошо скрепился.
- Осторожно скрутите ролл.
- Заверните ролл в бамбуковый коврик, зафиксируйте его форму и удалите пленку.
- Разрежьте ролл на 6 – 8 кусочков с помощью острого ножа, смоченного в воде.
- Подавайте ролл Филадельфия с соевым соусом, а также имбирем и васаби.