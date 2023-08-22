Гамбургер – сытное и сочное блюдо, которое обязательно состоит из котлеты, маринованных огурцов, лука и соуса. Также к ним добавляют горчицу, сыр чедер, листья салата и даже иногда майонез.

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Мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво и приготовить сочный гамбургер с луковыми колечками.

Рецепт гамбургера с луковыми колечками

Время: 30 минут

30 минут Порции: 1

Ингредиенты:

– 200 граммов говяжьего фарша;

– 4 ломтика сыра чеддер;

– 1 булочка для бургера;

– 10 граммов сливочного масла;

– помидор;

– салат айсберг;

– 1 ложка майонеза;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 чайная ложка кетчупа;

– маринованный огурец;

– лайм;

– 20 граммов бекона;

– соль;

– черный молотый перец.

Для луковых колец:

– 1 репчатый лук;

– половина чайной ложки соли;

– 1 чайная ложка паприки;

– гранулированный чеснок;

– 100 граммов муки;

– 200 граммов пива;

– масло для жарки;

– 20 граммов жареного бекона.

Приготовление:

Для кляра нужно смешать все сухие ингредиенты и добавить пиво.

Разогреваем масло на среднем огне. Нарезаем лук кольцами и панируем сначала в муке, затем в смеси для кляра. Жарим луковые кольца во фритюре.

Для приготовления бургера обжариваем половинки булочки до золотистой корочки.

Отдельно жарим сформованную говяжью котлету до готовности с обеих сторон.

Выкладываем на котлету ломтики сыра, чтобы они растопились.

Смазываем булочки горчицей, кетчупом, выкладываем ломтики огурцов и помидоров, листьев салата.

Не забываем о луковых кольцах для бургера. Накрываем крышкой и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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