Гамбургер – сытное и сочное блюдо, которое обязательно состоит из котлеты, маринованных огурцов, лука и соуса. Также к ним добавляют горчицу, сыр чедер, листья салата и даже иногда майонез.

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Мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво и приготовить сочный гамбургер с луковыми колечками.

Рецепт гамбургера с луковыми колечками

  • Время: 30 минут
  • Порции: 1

Приготовление:

  • Для кляра нужно смешать все сухие ингредиенты и добавить пиво.
  • Разогреваем масло на среднем огне. Нарезаем лук кольцами и панируем сначала в муке, затем в смеси для кляра. Жарим луковые кольца во фритюре.
  • Для приготовления бургера обжариваем половинки булочки до золотистой корочки.
  • Отдельно жарим сформованную говяжью котлету до готовности с обеих сторон.
  • Выкладываем на котлету ломтики сыра, чтобы они растопились.
  • Смазываем булочки горчицей, кетчупом, выкладываем ломтики огурцов и помидоров, листьев салата.
  • Не забываем о луковых кольцах для бургера. Накрываем крышкой и подаем на стол.

Приятного аппетита!