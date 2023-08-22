Гамбургер – сытное и сочное блюдо, которое обязательно состоит из котлеты, маринованных огурцов, лука и соуса. Также к ним добавляют горчицу, сыр чедер, листья салата и даже иногда майонез.
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Мы предлагаем воспользоваться рецептом украинского шеф-повара колумбийского происхождения Эктора Хименеса-Браво и приготовить сочный гамбургер с луковыми колечками.
Рецепт гамбургера с луковыми колечками
- Время: 30 минут
- Порции: 1
Приготовление:
- Для кляра нужно смешать все сухие ингредиенты и добавить пиво.
- Разогреваем масло на среднем огне. Нарезаем лук кольцами и панируем сначала в муке, затем в смеси для кляра. Жарим луковые кольца во фритюре.
- Для приготовления бургера обжариваем половинки булочки до золотистой корочки.
- Отдельно жарим сформованную говяжью котлету до готовности с обеих сторон.
- Выкладываем на котлету ломтики сыра, чтобы они растопились.
- Смазываем булочки горчицей, кетчупом, выкладываем ломтики огурцов и помидоров, листьев салата.
- Не забываем о луковых кольцах для бургера. Накрываем крышкой и подаем на стол.
Приятного аппетита!