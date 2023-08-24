24 канал дібрав три страви української кухні, які так полюбляють не тільки українці, а й за кордоном. Йдеться про сирники, котлету по-київськи та популярний сирник з родзинками та шоколадною глазур'ю.

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Рецепт домашніх сирників

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Змішуємо сир з цукром, яєчним жовтком і дрібкою солі.
  • Перетираємо все столовою ложкою, додаємо просіяне борошно і перемішуємо до однорідної маси.
  • ️Сирну масу викладаємо на поверхню присипану борошном, формуємо "ковбаску".


Сирники з родзинками / Фото Смачнота

  • Нарізаємо її на 12 рівних частин, кожну обвалюємо в борошні і надаємо потрібну форму сирників.
  • Розігрійте сковороду з олією і додаємо шматочок вершкового масла. Викладаємо сирники.
  • Готуємо або під кришкою на невеликому вогні до золотистої скоринки, або без кришки і відправляємо в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 5 хвилин.

Котлета по-київськи

  • Час: 60 – 80 хвилин
  • Порції: 8

Приготування:

  • Наріжте куряче філе тонкими пластинками, зріжте прожилки.
  • Посічіть кріп або іншу свою улюблену зелень ножем.
  • Вершкове масло наріжте й обваляйте кожен шматочок у подрібненій зелені. Відправте масло до морозилки.
  • Куряче м'ясо розділіть згідно з вагою, відбийте, щоб воно стало ніжнішим та тоншим.
  • На кожен пласт м'яса викладіть шматочок масло й сформуйте рулетики.
  • Сформовані котлети відправте до морозилки.
  • В окремій посудині змішайте два курячих яйця з двома столовими ложками води. Ретельно збийте суміш виделкою.
  • Заморожені котлети запаніруйте спочатку в борошні, далі в яйцях та сухарях. Повторіть процес, щоб паніровка вийшла щільнішою.
  • Розігрійте у глибокій сковорідці олію й обсмажте котлети у фритюрі до золотавої скоринки.
  • Поставте котлети до духовки, щоб вони пропеклися й усередині.
  • Готову котлету по-київськи подавайте до столу гарячою.

Галицький сирник з родзинками

  • Час: 4 години
  • Порції: 10

Приготування:

  • Просіяне борошно з розпушувачем викладаємо на поверхню, додаємо масло і січемо ножем до однорідності. Додаємо мак і перетертий з цукром жовток, знову січемо до однорідної дещо липкої маси.
  • Викладаємо на дно форми (застеленої пергаментом, змащеної маслом і посипаної панірувальними сухарями). Ставимо в розігріту духовку на 10 хвилин (160 градусів). Дістаємо і викладаємо поверх сирну масу.
  • Сир перетираємо блендером до однорідності, додаємо м’яке масло, частину цукру та окремо збиті жовтки з рештою цукру. Додаємо ванільний цукор, манку, цедру, та окремо збиті в тугу піну білки. Вимішуємо обережно до однорідності.


Галицький сирник / Фото Автентична Україна

  • Додаємо попередньо замочені родзинки, присипані борошном. Ще раз перемішуємо і викладаємо на основу.
  • Випікаємо при температурі 160 градусів близько 50 хвилин. Коли сирник повністю охолоне, покриваємо глазуррю і відправляємо в холодильник на ніч.
  • На водяній бані розтоплюємо шоколад, додаємо олію, перемішуємо і як трохи охолоне покриваємо сирник.
  • Щоб при нарізанні сирника шоколадна глазур не тріскалася, використовуйте гарячий ніж.

Смачного!