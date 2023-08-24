Не только борщ и вареники: три украинских блюда, популярные в мире

В 32-й День Независимости Украины мы решили поделиться с вами популярными блюдами украинской кухни, которые популярны во всем мире. Речь идет не о варениках и борщах.

24 канал подобрал три блюда украинской кухни, которые так любят не только украинцы, но и за границей. Речь идет о сырниках, котлете по-киевски и популярном сырнике с изюмом и шоколадной глазурью.

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Рецепт домашних сырников

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

– 400 граммов кисломолочного сыра;– 50 граммов пшеничной муки;– 50 граммов сахара;– 1 яичный желток;– щепотка соли;– масло или сливочное масло для жарки.

Приготовление:

Смешиваем творог с сахаром, яичным желтком и щепоткой соли.

Перетираем все столовой ложкой, добавляем просеянную муку и перемешиваем до однородной массы.

Сырную массу выкладываем на поверхность присыпанную мукой, формируем "колбаску".



Сырники с изюмом / Фото Вкусность

Нарезаем ее на 12 равных частей, каждую обваливаем в муке и придаем нужную форму сырникам.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и добавляем кусочек сливочного масла. Выкладываем сырники.

Готовим либо под крышкой на небольшом огне к золотистой корочке, либо без крышки и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.

Котлета по-киевски

Время: 60 – 80 минут

60 – 80 минут Порции: 8

– 60 – 80 граммов куриного филе;– 15 граммов сливочного масла;– 2 грамма зелени;– панировочные сухари;– яйцо для панировки;– мука;– масло для фритюра.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе тонкими пластинками, срежьте прожилки.

Изрубите укроп или другую свою любимую зелень ножом.

Сливочное масло нарежьте и обваляйте каждый кусочек в измельченной зелени. Отправьте масло в морозилку.

Куриное мясо разделите по весу, отбейте, чтобы оно стало нежнее и тоньше.

На каждый пласт мяса выложите кусочек масла и сформируйте рулетики.

Сформированные котлеты отправьте в морозилку.

В отдельном сосуде смешайте два куриных яйца с двумя столовыми ложками воды. Тщательно взбейте смесь вилкой.

Замороженные котлеты сначала запанируйте в муке, затем в яйцах и сухарях. Повторите процесс, чтобы панировка получилась более плотной.

Разогрейте в глубокой сковороде масло и обжарьте котлеты во фритюре до золотистой корочки.

Поставьте котлеты в духовку, чтобы они пропеклись и внутри.

Готовую котлету по-киевски подавайте к столу горячей.

Галицкий сырник с изюмом

Время: 4 часа

4 часа Порции: 10

– 250 граммов муки;– 100 граммов масла;– 1 яичный желток;– 2/3 стакана сахара;– 3 – 4 столовые ложки мака;– половина чайной ложки разрыхлителя.– 700 граммов кисломолочного сыра;– 120 граммов масла;– 5 яичных желтков;– 2 яичных белка;– стакан сахара;– цедра апельсина или лимона;– 1 столовая ложка манки;– половина стакана изюма;– 1 пачка ванильного сахара.– 160 граммов шоколада;– 20 граммов масла.

Приготовление:

Просеянную муку с разрыхлителем выкладываем на поверхность, добавляем масло и сечем ножом до однородности. Добавляем мак и перетертый с сахаром желток, снова рубим до однородной несколько липкой массы.

Выкладываем на дно формы (застеленной пергаментом, смазанной маслом и посыпанной панировочными сухарями). Ставим в разогретую духовку на 10 минут (160 градусов). Достаем и выкладываем поверх творожную массу.

Сыр перетираем блендером до однородности, добавляем мягкое масло, часть сахара и отдельно взбитые желтки с остальным сахаром. Добавляем ванильный сахар, манку, цедру и отдельно взбитые в тугую пену белки. Вымешиваем осторожно до однородности.



Галицкий сырник / Фото Аутентичная Украина

Добавляем предварительно замоченные изюм, присыпанный мукой. Еще раз перемешиваем и выкладываем на основание.

Выпекаем при температуре 160 градусов около 50 минут. Когда творожник полностью остынет, покрываем глазурь и отправляем в холодильник на ночь.

На водяной бане растапливаем шоколад, добавляем масло, перемешиваем и как немного остыв покрываем творожник.

Чтобы при нарезании сырника шоколадная глазурь не трескалась, используйте горячий нож.

Приятного аппетита!

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