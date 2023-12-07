Гости будут облизывать пальцы: бутерброды из авокадо – весь секрет в особом соусе
7 декабря 2023, 19:38Читати новину українською
Источник:Kwestia smaku
Зима – время празднований, радости и особых вкусностей. И если вы ищете идеальный способ начать праздничный день бутерброда с авокадо – вы не пожалеете о своем выборе.
Такая закуска не только поражает своей эстетикой и ароматом, она еще и проста в приготовлении. Маленькие багетные тосты, намазанные пастой из авокадо и лососем, способны создать невероятно уютную атмосферу.
Интересно Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый кош с курицей и сыром
Рецепт бутербродов с авокадо
Время: 20 минут
- Порций: 2
– половина длинного багета;
– 100 грамм лосося (копченого или слабосоленого по вашему вкусу);
– 1 авокадо;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 чайные ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– укроп по вкусу;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка густых сливок;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте багет по диагонали тонкими ломтиками и немного запеките в тостере, духовке или сковороде.
- Чеснок очистите и разрежьте пополам. Натрите половинкой чеснока гренки. Остальное выдавите через пресс.
- Разрежьте авокадо вдоль, удалите косточку, затем ложкой извлеките мякоть.
- Нарежьте кубиками, добавьте к нему половину выжатого чеснока, лимонный сок, оливковое масло, приправьте солью и перцем.
- Перемешайте и частично разомните мякоть вилкой.
- Намажьте тосты пастой из авокадо.
- Добавьте кусочки лосося, сбрызните лимонным соком и приправьте свежемолотым перцем.
- Для соуса: майонез смешайте со сливками, чайной ложкой лимонного сока, оставшимся чесноком, солью, перцем и укропом по вкусу.
- Все тщательно перемешайте.
- Полейте гренки соусом и украсьте укропом.