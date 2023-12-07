Така закуска не лише вражає своєю естетикою та ароматом, вона ще й проста у приготуванні. Маленькі багетні тости, намазані пастою з авокадо та лососем здатні створити неймовірно затишну атмосферу.
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Рецепт канапок з авокадо
Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Приготування:
- Наріжте багет по діагоналі тонкими скибочками і трішки запечіть в тостері, духовці або на сковороді.
- Часник очистіть і розріжте навпіл. Натріть половинкою часнику грінки. Решту видавіть через прес.
- Розріжте авокадо уздовж, видаліть кісточку, потім ложкою вийміть м'якоть.
- Наріжте кубиками, додайте до нього половину вичавленого часнику, лимонний сік, оливкову олію, приправте сіллю і перцем.
- Перемішайте і частково розімніть м'якоть виделкою.
- Намажте тости пастою з авокадо.
- Додайте шматочки лосося, збризніть лимонним соком і приправте свіжомеленим перцем.
- Для соусу: майонез змішайте з вершками, чайною ложкою лимонного соку, часником, що залишився, сіллю, перцем та кропом до смаку.
- Все ретельно перемішайте.
- Полийте грінки соусом і прикрасіть кропом.