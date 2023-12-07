Такая закуска не только поражает своей эстетикой и ароматом, она еще и проста в приготовлении. Маленькие багетные тосты, намазанные пастой из авокадо и лососем, способны создать невероятно уютную атмосферу.

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Рецепт бутербродов с авокадо

  • Время: 20 минут

  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Нарежьте багет по диагонали тонкими ломтиками и немного запеките в тостере, духовке или сковороде.
  2. Чеснок очистите и разрежьте пополам. Натрите половинкой чеснока гренки. Остальное выдавите через пресс.
  3. Разрежьте авокадо вдоль, удалите косточку, затем ложкой извлеките мякоть.
  4. Нарежьте кубиками, добавьте к нему половину выжатого чеснока, лимонный сок, оливковое масло, приправьте солью и перцем.
  5. Перемешайте и частично разомните мякоть вилкой.
  6. Намажьте тосты пастой из авокадо.
  7. Добавьте кусочки лосося, сбрызните лимонным соком и приправьте свежемолотым перцем.
  8. Для соуса: майонез смешайте со сливками, чайной ложкой лимонного сока, оставшимся чесноком, солью, перцем и укропом по вкусу.
  9. Все тщательно перемешайте.
  10. Полейте гренки соусом и украсьте укропом.