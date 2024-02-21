Для того чтобы приготовить вкусный суп, нужно знать буквально несколько секретов. Они выглядят примитивными, однако если отойти от этих советов, то можно получить пресное блюдо, или еще хуже – ингредиенты просто разварятся.

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Слишком мало воды

Даже если вы любите густой суп – количество жидкости всегда должно быть достаточным. Есть много способов, которые позволят сгустить блюдо, однако если с самого начала добавить мало воды, то результат будет очень далеким от идеального.

Также всегда нужно учитывать, что в процессе приготовления часть жидкости выкипает, и это лучше предусмотреть заранее, а не добавлять воду, когда блюдо уже на плите.

Простые блюда тоже имеют свои секреты / Фото Pixabay

Порядок добавления ингредиентов

Ключевой момент, который определит финальный результат. Очень важно добавлять ингредиенты в правильном порядке.

Картофель, капуста и бобовые варятся значительно дольше, чем лук и морковь, которые можно положить в кастрюлю за 15 минут до завершения приготовления. Обычно в рецептах предусмотрен этот момент, поэтому надо придерживаться указанного порядка и времени.

Ингредиентов не должно быть много

Наваристость бульона зависит прежде всего от того, как вы приготовите свинину, курицу или другое мясо. Правильный подход – сварить целый кусок, и нарезать его на меньшие части только после того, как он полностью готов.

Если вам нужно сделать блюдо более густым, на помощь придут мука или манка. Сделать это через добавление большего количества ингредиентов – это просто сделать вкус блюда менее ярким и выраженным.

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