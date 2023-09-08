Правлячи Великою Британією понад сімдесят років, королева Єлизавета ІІ стала символом стабільності та відданості. Навіть її смакові вподобання повністю належали британській кухні.

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Яким був монарший раціон

Королева Єлизавета II правила 70 років і сім місяців – найдовше з усіх британських монархів. Вона була відома своїм захопленням британською культурою та традиціями, включаючи кулінарію.

Шеф-кухар Даррен Макгрейді, який працював у Кенсінгтонському палаці, відкрив кілька секретів королівського меню.

Для основної страви вона любила дичину, такі як стейк по-гельськи, стейк з філе з грибним соусом з віскі, особливо якщо ми робили це з олениною. Королева любила шоколад, тому в меню ми б включили будь-що, пов’язане з шоколадом,

– розповів зірковий кухар.

Єлизавета II померла 8 вересня 2022 року в шотландському замку Балморал у віці 96 років. Спробуйте приготувати шоколад, від якого не відмовилася навіть королева.

Рецепт королівського шоколаду

Час : 10 хвилин + 2 години

: 10 хвилин + 2 години Порцій: 4

Королівський смак / Фото unsplash

Інгредієнти:

– 80 грамів порошку какао 16%;

– 125 грамів кокосового масла;

– 50 грамів цукрової пудри;

– 5 міліграмів ванільного екстракту.

Приготування:

Розтопіть кокосове масло на сковороді і дайте йому охолонути.

До нього додайте какао, цукор і ванільний екстракт.

Все ретельно перемішайте.

Помістіть масу у силіконову форму для шоколаду і поставте в морозилку на 2 години.

Смачного!

Загальновідомо, що королева Єлизавета любила ласувати варенням. Дізнайтеся, головні помилки, як не потрібно варити цю консервацію.