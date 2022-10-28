Ароматные и спелые грибы – деликатес на украинском столе. Как свежие, так и сушеные, они обогащают вкус блюд. Грибы – это классика украинской кухни, которую обычно подают на сочельники. Однако не все грибы подлежат сушке. На что стоит обратить внимание, чтобы максимально сохранить грибы – узнайте дальше.

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Какие грибы не пригодны для сушки?

На практике каждый съедобный гриб можно высушить, но для некоторых из них это может оказаться непрактичным решением. Например, опята или шампиньоны могут значительно искажаться во время сушки. Это пластинчатые грибы, которые в силу своих особенностей имеют под шляпками нежные пластинки, которые при сушке рассыпаются и отпадают. Это большая потеря урожая, потому их лучше сохранить другим способом.

Доступные советы / Фото unsplash

Самый умный способ сушить лисички – измельчить их в порошок с помощью блендера или кофемолки.

Грибы – обязательный компонент рождественского стола / Фото unsplash

К грибам, которые не стоит сушить, также можно отнести грузди, боровики, бычки и сыроежки. Они могут получить горький вкус, после чего не подойдут ни к одному блюду. Подберезовики во время сушки чернеют, а маслята теряют свою форму и крошатся.

Прежде чем сушить грибы, хорошо ознакомьтесь, пригодны ли они для этого, ведь ваши усилия и время – очень ценные ресурсы, терять которые крайне жаль.