Ароматні та стиглі гриби – делікатес на українському столі. Як свіжі, так і сушені, вони збагачують смак страв. Гриби – це класика української кухні, яку зазвичай подають на святвечірні столи. Проте не всі гриби підлягають сушінню. На що варто звернути увагу, щоб максимально зберегти гриби – дізнайтеся далі.

Цікаво Вечеря ресторанного рівня за 2 хвилини: як поєднати готові страви від LaStrava

Які гриби не придатні для сушіння?

На практиці кожен їстівний гриб можна висушити, але для деяких з них це може виявитися непрактичним рішенням. Наприклад, опеньки або печериці можуть значно спотворюватися під час сушіння. Це пластинчасті гриби, які в силу своїх особливостей мають під капелюшками ніжні пластинки, які під час сушіння розсипаються і відпадають. Це велика втрата врожаю, тому їх краще зберегти іншим способом.

Доступні поради / Фото unsplash

Найрозумніший спосіб сушити лисички — подрібнити їх у порошок за допомогою блендера чи кавомолки.

Гриби – обов'язковий компонент різдвяного столу / Фото unsplash

До грибів, які не варто сушити також можна віднести грузді, боровики, бички і сироїжки. Вони можуть отримати гіркий смак, після чого не пасуватимуть до жодної страви. Підберезники під час сушіння чорніють, а маслюки втрачають свою форму та кришаться.

Перш ніж сушити гриби, добре ознайомтеся, чи вони для цього придатні, адже ваші зусилля та час – дуже цінні ресурси, втрачати які вкрай шкода.